鉅亨美股雷達： 美將公布PPI數據 迪士尼Disney+用戶超越Netflix

美股重要看點：

美今日將公布 7 月生產者物價指數 (PPI)、失業金數據。美國 10 年期公債殖利率來到 2.777%。美股期貨週四 (11 日) 上升，道瓊期貨漲 0.44%，標普 500 期貨漲 0.31%，那斯達克 100 期貨漲 0.18%。

美國 7 月消費者物價指數 (CPI) 年增幅較 6 月趨緩，展現通膨降溫的跡象。不過明尼阿波利斯聯準銀總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 周三 (10 日) 表示，他仍維持聯邦資金利率今年底升到 3.9%、明年底升到 4.4% 的看法。根據聯邦公開市場委員會 (FOMC) 所有成員 6 月做出的利率預測點陣圖，卡什卡里是最鷹派的一位。

芝加哥聯準銀總裁伊凡斯 (Charles Evans) 也表示，7 月 CPI 未再加速上漲，是 Fed 展開升息以來見到的第一個「正面」通膨數據，但他相信 Fed 為了壓制通膨，仍需繼續升息。他支持今年底利率升到 3.25-3.50%，明年底升到 3.75-4.0%。

最新的每周首次申請失業救濟金人數和 7 月生產者物價指數 (PPI) 都將在美東時間上午 8:30 發布。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 7 月核心 PPI 年率 (%)，預估 7.7，前值 8.2

美國 7 月 PPI 年率 (%)，預估 10.4，前值 11.3

美國 7 月核心 PPI 月率 (%)，預估 0.4，前值 0.4

美國 7 月 PPI 月率 (%)，預估 0.3，前值 1.1

美國當週初領失業金人數，前值 263k，預估 260k

重要個股動態：

迪士尼 (DIS-US) 周三 (10 日) 盤後公布 2022 會計年度第三季財報，受益於消費者在其國內主題樂園的支出增加，營收獲利均優於預期，且串流影視服務 Disney+ 訂閱人數增幅超越預期，並推出廣告支援版的 Disney + 訂閱方案，激勵盤後漲逾 6%。

迪士尼遊樂園、體驗和產品部門第三財季營收年增 72% 至 74 億美元，較去年同期 43 億美元大增。

然而，迪士尼下調 Disney+ 2024 財年訂閱人數預測，先前估計範圍的高低端均遭下修 1500 萬人，如今預估介於 2.15 億至 2.45 億人。

DIS 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

美國汽車大廠福特 (F-US) 執行長 Jim Farley 週三 (10 日) 表示，預期電動車電池原料成本在短期內不會下降，顯示各大汽車製造商可能會繼續提高新款電動車售價。

Farley 表示，鋰、鈷和鎳價格上漲在短期內不會有太大緩解。目前鋰電池中使用的礦物成本快速上漲，這就是福特計劃在 F-150 Lightning 和野馬 Mustang Mach-E 等車款中，搭載較低成本磷酸鐵鋰 (LFP) 電池的原因。 .

F 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

天風國際證券分析師郭明錤週三 (10 日) 推文表示，蘋果旗艦新機 iPhone 14 系列平均售價 (ASP) 預估貴上 15%，售價落在 1,000~1,050 美元之間 (約台幣 3 萬以上)。

蘋果 (AAPL-US) 今年首場秋季發表會定在 9 月 13 日，iPhone 14 系列將會在 9 月 23 日上市。全新 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 售價預期均比前一代貴 100 美元 (約 3000 元)，分別達到 1099 美元、1199 美元