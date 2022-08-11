從最鴿變最鷹 Fed官員：7月通膨降溫不改升息路徑

美國 7 月消費者物價指數 (CPI) 年增幅較 6 月趨緩，展現通膨降溫的跡象，但 Fed 兩名官員支持一路升息到明年，其中一位甚至主張，利率到明年底應該升到 4.4%，從原本的大鴿派搖身一變成為最鷹派的官員。

明尼阿波利斯聯準銀總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 周三 (10 日) 表示，他仍維持聯邦資金利率今年底升到 3.9%、明年底升到 4.4% 的看法。根據聯邦公開市場委員會 (FOMC) 所有成員 6 月做出的利率預測點陣圖，卡什卡里是最鷹派的一位。

他說：「根據我在 6 月經濟預測摘要 (SEP) 中預測的利率水準，至今沒有看見任何足以改變預測的事情發生。」

卡什卡里從 Fed 最鴿派轉為最鷹派的官員，力挺升息壓制通膨。(圖: AFP)

卡什卡里在 Covid-19 疫情爆發以前，曾是 Fed 最勇於公開發言的鴿派官員，他在 2016 年上任，隔年第一次成為輪值投票委員，每一次開會都對升息投下反對票。

現在面對亟需壓制通膨的局面，卡什卡里立場 180 度大轉變，他明年將再次成為 FOMC 輪值投票委員。

美國 7 月 CPI 年增 8.5%，從 6 月的 40 年高點 9.1% 下滑，且低於市場預期，核心 CPI 年增 5.9%，與 6 月持平。這使一些投資人降低對 Fed 9 月再度升 3 碼 (75 個基點) 的預期，美債殖利率驟降，但在卡什卡里和另一名官員表示仍支持升息之後，美債殖利率降幅收斂。

芝加哥聯準銀總裁伊凡斯 (Charles Evans) 同日表示，7 月 CPI 未再加速上漲，是 Fed 展開升息以來見到的第一個「正面」通膨數據，但他相信 Fed 為了壓制通膨，仍需繼續升息。他支持今年底利率升到 3.25-3.50%，明年底升到 3.75-4.0%。

伊凡斯 (左) 預測明年底利率將升至 4%，比市場預期鷹派。(圖: AFP)

伊凡斯對明年底利率達 4% 的預測，遠比金融市場鷹派。根據市場最新押注，聯邦資金利率將在明年的年中觸頂達到 3.75%，之後就會開始降息。

伊凡斯表示，如果通膨比他所想的更頑固，Fed 可以把利率升到更具限制性的水準，但事態變化得很快，需要觀察經濟數據接下來幾個月的變化。

Fed 召開 9 月會議之前，仍有一份就業報告，和好幾種通膨指標待公布。

第一公民銀行財富管理公司的市場和經濟研究主任 Phillip Neuhart 說：「CPI 升幅小於預期，雖然讓市場鬆一口氣，但以絕對數據來看，通膨還是太高了。」