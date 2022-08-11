〈財報〉迪士尼Q3亮眼 國際旅客恢復、Disney+訂閱大增 盤後漲逾6%

迪士尼 (DIS-US) 周三 (10 日) 盤後公布 2022 會計年度第三季財報，受益於消費者在其國內主題樂園的支出增加，營收獲利均優於預期，且串流影視服務 Disney+ 訂閱人數增幅超越預期，並推出廣告支援版的 Disney + 訂閱方案，激勵盤後漲逾 6%。

近時確認，迪士尼周三 (10 日) 收高 3.98% 至每股 112.43 美元，盤後上漲 6.8%，報每股 120.08 美元。

第三財季 (7/2 止) 財報關鍵數據 vs. 華爾街預期

EPS (不含一次性項目)：年增 36% 至 1.09 美元 vs. 96 美分 (Refinitiv 調查的預期共識)

營收：年增 26% 至 215 億美元 vs.209.6 億美元 (Refinitiv 調查的預期共識)

Disney+ 總訂閱人數：1.521 億人 vs 1.4776 億人 (StreetAccount 調查的預期共識)

Q3 大功臣──遊樂園、體驗和產品部門

迪士尼遊樂園、體驗和產品部門第三財季營收年增 72% 至 74 億美元，較去年同期 43 億美元大增。

迪士尼表示，入園人數、飯店預約量和遊輪航行量都增加，且新推出的 Genie+ 和 Lightning Lane 有助於提升樂園門票的人均營收。

Genie + 是加購服務，單日每人 15 美元，可在 App 預選設施，並在選定的時間梯次使用閃電通道 (Lightning Lane) 快速通關立即體驗該設施，無須排隊，另外還有單趟付費制的快速通關服務 (Individual Lightning Lane)，即使沒有加購 Genie + 服務，也可單獨購買，費用在單人單次 7 美元至 14 美元不等。

迪士尼執行長 Bob Chapek 在公司財報電話會議上表示，人物見面會、戲劇表演和夜間活動等已重返主題樂園，令主題樂園更能提升入園人數。自 2020 年首輪新冠疫情大流行導致迪士尼關閉主題樂園以來，入園人數一直設有上限，迪士尼也建立新線上預訂系統，以控管人數。

迪士尼財務長 Christine McCarthy 表示：「需求壓根沒減少，還有很多天滿載，令大眾無法預定入園，所以我們看到需求超越我們提供的預訂量。」

迪士尼表示，第三財季主題樂園內的人均花費年增 10%，且較 2019 財年同期增加 40%。第三財季國內旅店入住率為 90%。

McCarthy 指出，國內主題樂園業務顯示，國際旅客持續緩慢復甦。過往傳統上，國際旅客佔總入園人數 17% 至 20%。「我們預期，國際旅客完全恢復時，利潤會大增，因為國際旅客停留園區的時間更長，且更願意在園區內消費。」

串流媒體訂閱人數大增 推新定價方案

最近幾周，由於 Netflix 披露訂閱人數再次下降，Warner Bros. Discovery 宣布內容策略轉變，串流媒體領域處於動盪狀態。然而，Disney + 訂閱人數意外大增，顯然有關全球串流媒體市場接近飽和的說法不成立。

在第三財季末，Hulu 擁有 4620 萬用戶，而 ESPN+ 擁有 2280 萬用戶。 Hulu、ESPN+ 和 Disney+ 加起來擁有超過 2.21 億串流媒體訂閱用戶。根據最新統計，串流影視長期領導者 Netflix 也擁有 2.2 億用戶。

第三財季 Disney+、Hulu 和 ESPN+ 合計虧損 11 億美元，反映服務內容成本的上升。

由於越來越多顧客採用較便宜的捆包產品，美國和加拿大地區的 Disney+ 人均營收下降 5%。

自 12 月 8 日起，迪士尼在美國推出內置廣告的 Disney + 訂閱方案，月費 7.99 元 (等同現行無廣告版訂閱方案的費用)，而無廣告版 Disney+ 的價格將上漲 3 美元 (38%)，達每月 10.99 美元。

然而，迪士尼下調 Disney+ 2024 財年訂閱人數預測，先前估計範圍的高低端均遭下修 1500 萬人，如今預估介於 2.15 億至 2.45 億人。

迪士尼 2020 年 12 月時估計，Disney + 到 2024 財年底前訂閱人數將達 2.3 億至 2.6 億人。雖然下修訂閱人數估值，但迪士尼重申 Disney+ 2024 財年底將實現獲利目標。