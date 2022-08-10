原物料成本飆漲 福特調漲電動皮卡F-150 Lightning售價

福特汽車周二（9 日）表示，由於原物料成本大幅增加與其他因素影響，將提高電動皮卡 F-150 Lightning 的起始價。福特在重新開放該款車型訂購前公告漲價消息，先前該車款由於訂量過大而關閉下單。

福特表示，漲價幅度會依據車型差異而有所不同，調漲價格約在 6,000 至 8,500 美元之間，不會影響已下訂並等待交車客戶，但可能影響若干尚未下單的預定客戶。

福特 2023 年款的 F-150 Lightning 受到這波調漲影響，售價大約在 4.7 萬到 9.7 萬美元不等，高於 2022 年款大約 4 萬美元到 9.2 萬美元不等的售價，其中價格不包括稅收和運輸 / 交車費用。

福特的這波漲價公告搶先在周四（11 日）重新開放 F-150 Lightning 訂購之前，該車款在去年底收到逾 20 萬輛不具約束力的預訂後，福特便關閉該車輛訂單。

目前還不清楚客戶在下單後需要多長時間才能取車，自今年 5 月開始交車已來，福特只賣出 4,400 輛 F-150 Lightning。該公司發言人表示，新訂單的交車計畫將於今年秋季開始。

此外福特還表示，從今年秋季開始，配備標準電池的 F-150 Lightning 續航里程將增加 10 英里，達到 240 英里，電池容量更大的車款續航里程則能達到 320 英里。

在通膨與大宗商品成本不斷上升的情況下，福特是最新一家調漲電動車售價的電動車製造商。先前通用汽車 (GM-US) 將悍馬電動皮卡的售價上調 6,250 美元，而 Rivian(RIVN-US)與 Licid(LCID-US)的電動車製造成本增幅遠高於這一水準。美國電動車龍頭特斯拉 (TSLA-US) 今年也提高旗下車款售價。

調研公司 AlixPartners 近期的報告顯示，在新冠疫情流行期間，電動車的原物料成本成長逾一倍。

截稿前，福特 (F-US) 盤中股價下跌 3.56%，每股暫報 15.22 美元。