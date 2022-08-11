郭明錤預估：iPhone 14系列漲價15% 鴻海成贏家

天風國際證券分析師郭明錤週三 (10 日) 推文表示，蘋果旗艦新機 iPhone 14 系列平均售價 (ASP) 預估貴上 15%，售價落在 1,000~1,050 美元之間 (約台幣 3 萬以上)，而鴻海將成為這波漲價的贏家之一。

郭明錤表示，鴻海是 iPhone 14 系列漲價的贏家之一。由於 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 價格上漲和更高的出貨比例，預估 iPhone 14 系列機型的平均售價將上漲 15%，約 1000 美元至 1050 美元之間。

郭明錤預估：iPhone 14 系列漲價 15% (圖片：翻攝郭明錤推特)

郭明錤進一步提到，鴻海 (2317-TW) 本次拿下 60% 至 70% 的蘋果新機訂單，集團營收顯著受益於 iPhone 14 系列平均單價的提升，也難怪鴻海調高年度展望，從大致持平提升至成長。

外媒近期報導，蘋果 (AAPL-US) 今年首場秋季發表會定在 9 月 13 日，iPhone 14 系列將會在 9 月 23 日上市。

科技爆料客 @TheGalox_此前爆料，全新 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 售價均比前一代貴 100 美元 (約 3000 元)，分別達到 1099 美元、1199 美元 (約台幣 2 萬 3410 元、2 萬 6340 元）。

而 iPhone 14 和 iPhone 14 Max 兩個標準版，起售價分別為 799 美元、899 美元 (約台幣 3 萬 2188 元、3 萬 5117 元)。