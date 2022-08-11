國際海運價格大跌 從「一艙難求」到「船搶貨」

國際海運價格大跌，從「一艙難求」演變至「船搶貨」，市場出現船商搶貨、價格競爭局面，專家預料，今年運價會再跌 10％-15％左右。

第一財經報導，浙江一家貨代公司負責人李林（化名）表示，兩個月前上海全面解封，引發一小波運價反彈，隨後運價進入下行通道。「一艙難求」不再，在「船搶貨」狀態下，運價開啟下跌趨勢，且降幅持續擴大。

李林說：「以往需要提前一個月訂的艙位，目前只要提前一周訂就可以了。早訂了，價格肯定偏高，船代如果艙位賣不完，就會降價推銷。」

中國一站式國際物流服務平台運去哪執行長周詩豪也表示，由於更多船東擴大在東南亞投放，最近中國至越南、泰國等地的海運價格，甚至出現每標準貨櫃（TEU）50 美元的超低價。

上海航運交易所發布的數據顯示，上周五（5 日）上海出口貨櫃運價指數為 3,739.72 點，下跌 3.8%，為連續第八周走低，寫下去年 7 月以來新低。

今年 5 月 20 日以來，結束一波反彈的中國 / 東亞至北美西海岸的航運價格，從每 40 呎標準貨櫃（FEU）1,3698 美元，一路跌至 6,632 美元，跌幅超過 50%。

李林認為，當下平淡的主因，是這幾個月並非出貨旺季，再加上此前疫情影響，第 2 季訂單減少，出貨需求也就更少了。李林說，隨著出貨旺季來臨，預料這種情況將有所改變。

周詩豪也表示，如果情勢未出現重大變化，今年運價預料再跌 10％-15％左右，就會止跌，歐美國家第 4 季感恩節、耶誕季等節慶需求仍存在，下跌壓力會有所減緩。

專業航運資訊咨詢平台信德海事網主編陳洋則說，相較於疫情前，航運和造船廠今年業績仍可觀，尤其是今年貨櫃運輸公司均手握長約，例如，今年馬士基長途航線長期合約比率，就高達 71%。

雖然海運運價降至去年 6 月水準，但和疫情前相比，以美西航線價格為例，仍比 2019 年 8 月的 1,395 美元高數倍。畢竟疫情引爆運價歷史性大漲前，航運業經歷漫長衰退期。