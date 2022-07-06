國際海運超級循環結束 下半年運價加速回落

國際海運運價開始下降，部分熱門航線運價驟降逾 50%，原因是貨運需求下降，且物流恢復暢通。業界人士表示，海運超級循環已結束，下半年起運價將加速下滑。

中國證券報報導，南京某外貿公司銷售經理陳河說：「去年疫情影響嚴重，海外出現了多次搶購物資潮，各大零售超市也加緊備貨，導致庫存積壓。今年的新訂單平均下滑了 30%-60% 不等。」

數據顯示，截至 5 月 8 日，美國好市多（Costco）的存貨高達 176.23 億美元，較去年同期增加 26%，且數億美元貨物是去年消費旺季存貨。此外，梅西百貨（Macy"s）的存貨較去年增長 17%，沃爾瑪（Walmart）物流中心的存貨激增 32%。

寧波船運貨物代理馮津表示，「通常美國貨主備貨是在 7-8 月，由於此前運價上漲，加上疫情等不確定因素，很多貨主把備貨時間提前到了 5 月，這也導致了最近貨運需求下降。」

此外，物流供應鏈逐步恢復暢通。馮津說：「此前因為疫情，工人停工，碼頭貨物堆積如山，貨櫃回不來，但近期該情況已經明顯改善，物流周轉速度顯著加快，之前需要提前 1-2 個月預定艙位，6 月以來提前一周就可以。」

業界人士認為，海運超級循環已結束，下半年運價將加速下滑，今明兩年全球貨櫃運輸需求成長分別降至 4%、3%，不如去年的 7%。

波羅的海航運交易所發布的 FBX 指數顯示，6 月 29 日，FBX 貨櫃海運價格平均為 6,583 美元，較去年 9 月的歷史高點驟降 40.9%，其中中國 / 遠東 - 北美西海岸航線運價較去年最高運價下跌 63.1%，中國 / 遠東 - 北美東海岸航線運價較去年最高運價驟跌 54.6%。