Fed官員戴莉：現在就宣布戰勝通膨 為時過早 不排除下月升息3碼

舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 表示，現在就宣告戰勝通膨，為時過早。她認為年底利率將升至 3.5%，同時不排除聯準會 (Fed) 9 月會議升息 3 碼。

戴莉表示，目前通膨仍太高，離物價穩定目標還有一段距離，且服務類通膨似乎沒有放緩跡象。她認為，到今年年底，利率應升至略低於 3.5%。

戴莉本月稍早曾表示，9 月升息 2 碼是合理做法，假如通膨仍高漲、就業市場沒有降溫跡象，升息 3 碼可能更合適。她近日也列舉一些跡象表明，隨著物價上漲放緩、勞動力市場火熱，經濟正在降溫。她認為目前最重要的是通膨太高，重點必須放在降低通膨上。

近期 Fed 眾官員陸續發表鷹派談話，展現捍衛央行對抗通膨公信力的決心。明尼阿波利斯聯準銀總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 周三 (10 日) 表示，他仍維持聯邦資金利率今年底升到 3.9%、明年底升到 4.4% 的看法。根據聯邦公開市場委員會 (FOMC) 所有成員 6 月做出的利率預測點陣圖，卡什卡里是最鷹派的一位。

芝加哥聯準銀總裁伊凡斯 (Charles Evans) 也表示，7 月 CPI 未再加速上漲，是 Fed 展開升息以來見到的第一個「正面」通膨數據，但他相信 Fed 為了壓制通膨，仍需繼續升息。他支持今年底利率升到 3.25-3.50%，明年底升到 3.75-4.0%。