南韓科技產品出口兩年來首降 全球需求減弱跡象

南韓 7 月科技產品出口兩年多以來首度下降，顯示人們對全球經濟前景的擔憂，導致全球對智慧手機和電腦的需求減弱。

南韓貿易部周四（11 日）公佈的數據顯示，資通訊科技產品出口在 6 月成長 6.8% 後，7 月較一年前降 0.7% 至 193.4 億美元，且三星電子等公司生產的記憶體晶片，出口銳減 13.5%。

在新冠肺炎疫情大流行期間，消費者對半導體、電腦及通訊設備的需求激增，原因是各國民眾改遠距工作和教育模式，以避免感染風險。如今，隨著全球經濟日益走出疫情陰霾，人們花更多時間在戶外活動和人際互動上，重振服務等產業。

科技產品需求減弱的另一個跡像，是南韓 7 月智慧手機出口較去年同期驟降 29.2%，電腦和輔助設備出口下降 21.9%。貿易部說，面板出口下滑 4.7%。

貿易部表示，手機和電腦出口下降，原因全球經濟成長趨緩，衝擊消費，且當月工作天數也較少。

與去年同期相比，南韓最大貿易夥伴中國 7 月進口的科技設備減少 8.2%。貿易部說，南韓對美國的出口也下滑 9.2%，對歐盟的出口則成長 12.9%。

南韓關稅廳同日公佈的數據則顯示，8 月頭 10 天半導體出口額年降 5.1%，而半導體占出口額的比率達 20%。