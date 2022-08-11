〈紐約匯市〉美通膨降溫、升息壓力減 美元指數挫逾1%

美國周三 (10 日) 公布 7 月通膨增長降溫，且低於預估，對聯準會 (Fed) 升息力道沒有此前料想那般激進的預期，帶動美元指數挫跌逾 1%。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 1.08%，報 105.23，DXY 盤中最高達 106.40，最低一度跌至 104.64。

因汽油價格大幅下滑，美國 7 月消費者物價指數與 6 月持平，低於預期與上月升幅，通膨壓力浮現緩解跡象。

Oanda 資深市場分析師 Edward Moya 表示：「這對外匯交易員來說是好消息，因為這是一個非常明確的反應，而且後續可望看到更多進展。」

在公布低於預期的通膨數據後，與 Fed 基準利率掛鉤的期貨合約價格顯示，交易員削減了對 Fed 在 9 月連續三次升息 3 碼的押注，現在傾向升息 2 碼。

LPL Financial 全球策略師 Quincy Krosby 稱：「你所看到的是，市場正在享受不那麼鷹派的 Fed，不是鴿派，是稍微沒那麼鷹派的可能性。」

然而，Fed 官員認為，在放慢政策緊縮步伐之前，CPI 增幅必須連續數月下滑，且 j 未來還需進一步升息。

明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 周三表示，雖然 7 月物價壓力緩解的消息讓人開心，但在這場通膨戰役中，距離宣布勝利還有一大段距離。他認為 Fed 必須將政策利率調升至遠高於目前 2.25-2.50% 的區間。

芝加哥聯準銀行總裁埃文斯 (Charles Evans) 也認為，通膨仍處在高得令人無法接受的水平，Fed 今年必須將利率調升至 3.25-3.5%，並在明年升至 3.75-4%。

美元兌日元下跌 1.62% 至 132.89 日元，單日一度貶逾 2%，是 2020 年 3 月以來最大跌幅。

道明證券分析師稱：「在市場對聯邦基金定價越來越滿意的情況下，對日元來說，最糟的日子似乎已經結束，130-135 的區間走勢可能是新常態。」

歐元上漲 0.84% 至 1.0299 美元，英鎊也升 1.18% 至 1.2214 美元，兩者均有望創下 6 月中旬以來最佳單日表現。

對風險情緒較敏感的澳幣上漲 1.64% 至 0.7077 美元。

截至台灣時間周四 (11 日) 約 6:00 價格：