〈美股盤後〉美7月通膨降溫 那指進入新一輪牛市

美國 7 月美國消費者物價指數 (CPI) 優於預期，通膨降溫訊號令華爾街信心大振，恐慌指數 VIX 自 4 月以來首次跌破 20，美股主指週三 (10 日) 齊揚，科技股漲聲響起，道瓊收紅逾 530 點，標普漲超 2%，突破 4,200 點大關。那指勁升近 2.9%，告別 14 年來最糟熊市，正式進入新一輪牛市。

美國勞工部週三公布，美國 7 月消費者物價指數 (CPI) 年增率達 8.5%，低於分析師預估的 8.7% 與 6 月的 9.1% 增幅，主因是食品與原油價格下跌而有明顯降溫，核心 CPI 年增達 5.9%，同樣低於市場預期的 6.1%。

投資人押注聯準會不那麼鷹派，美債殖利率週三暴跌。CME 的 FedWatch 工具顯示，交易員預測聯準會在 9 月份升息 3 碼的可能性從先前約 70% 降至 42%。

美國總統拜登指出，諸多跡象顯示美國高通膨可能趨緩。不過，明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯卡利 (Neel Kashkari) 表示，聯準會距離宣布通膨勝利還很遙遠。

芝加哥聯準銀行總裁伊凡斯 (Charles Evans) 指出，7 月 CPI 數據積極，但通膨仍然「高得令人難以接受」，他預計聯邦資金利率將在年底前升至 3.25%-3.5%，意味著未來升息步伐將放緩。

眾多分析師認為，週四發布的 7 月生產者物價指數 (PPI)，以及下月公布的 8 月 CPI 和非農就業數據仍可能左右聯準會的升息路徑。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 5.86 億例，死亡數突破 642 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 124 億劑疫苗。

週三 (10 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊集體上揚，材料、非必需消費品和資訊科技領漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王集體攻高。蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.62%；Meta (META-US) 大漲 5.82%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 2.63%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 3.53%；微軟 (MSFT-US) 上漲 2.43%。

道瓊成分股普遍收紅。迪士尼 (DIS-US) 上漲 3.98%；Salesforce (CRM-US) 上漲 3.5%；高盛 (GS-US) 上漲 3.35%；Nike (NKE-US) 上漲 2.75%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 2.61%；Merck (MRK-US) 跌 0.37%。

費半成分股高歌猛進。美光 (MU-US) 上漲 3.80%；AMD (AMD-US) 上漲 3.67%；NVIDIA (NVDA-US) 大漲 5.92%；應用材料 (AMAT-US) 大漲 5.41%；德儀 (TXN-US) 上漲 3.04%； 高通 (QCOM-US) 上漲 3.14%。

台股 ADR 同步勁揚。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 3.94%；日月光 ADR (ASX-US) 大漲 5.09%；聯電 ADR (UMC-US) 大漲 5.25%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.03%。

企業新聞

美國最大加密貨幣交易所 Coinbase (COIN-US) 週二公布第二季虧損超過 10 億美元且營收遜於預期，並下調全年獲利展望，但隨著比特幣週三飆漲，Coinbase 噴高 7.37% 至每股 94.14 美元。

特斯拉 (TSLA-US) 收紅 3.89% 至每股 883.07 美元。推特 (TWTR-US) 上漲 3.74% 至每股 44.43 美元。特斯拉 CEO 馬斯克曾在 4 月許諾不會出售更多特斯拉股票，但計畫總是趕不上變化，為防止推特迫使其完成收購交易或一些權益合夥人未能堅持合作，馬斯克再度出售手上的 792 萬股特斯拉股票，套現約 69 億美元。

臉書母公司 Meta (META-US) 翻揚 5.82% 至每股 178.34 美元。Meta 週二宣布完成首次債券發行，並成功融資 100 億美元，這是 Meta 首度發債，鑒於 Meta 的現金流正在縮減，發債可以讓公司財務更健康，同時為投資提供資金。

經濟數據

美國 7 月 CPI 年增率報 8.5%，預估 8.7%，前值 9.1%

美國 7 月 CPI 月增率報 0.0%，預估 0.2%，前值 1.3%

美國 7 月核心 CPI 年增率報 5.9%，預估 6.1%，前值 5.9%

美國 7 月核心 CPI 月增率報 0.3%，預估 0.5%，前值 0.7%

美國 6 月批發庫存月增率終值報 1.8%，預期 1.9%，前值 1.9%

美國 6 月批發銷售月增率報 1.8%，預期 0.9%，前值 0.7%

華爾街分析

Invesco 固定收益和另類投資 ETF 產品策略負責人 Jason Bloom 指出：「這份 CPI 報告對股市和債市來說是個好消息，但須關注第四季及以後的原物料價格，屆時戰略石油儲備釋放將結束、烏克蘭糧食收成也將結束。毫無疑問 CPI 會開始走低，但 2024 年達 2% 的通膨預期在很大程度上取決於原物料價格持平或下降的環境，我認為這不太可能發生。」

巴克萊銀行通膨市場策略主管 Michael Pond 稱：「這份報告對聯準會來說是必要的參考數據，但還不夠，聯準會還需要看到更多通膨降溫的數據，這就像今天天氣比過去幾天還要好，但現在還是夏天，濕度仍然很高。」

以 Ellen Zentner 為首的摩根士丹利經濟學家們預期：「聯準會官員不太可能將這份報告視為一個偏離年底前大幅升息預期的訊號，也就是說，儘管這份報告使 9 月升息的可能性從 3 碼回到 2 碼，但很大程度上還是要取決於下個月發布的 8 月份 CPI 數據。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主