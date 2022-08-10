拜登稱通膨出現緩解跡象 但後續仍需努力

美國總統拜登周三（10 日）表示，雖然通膨有緩和跡象，但對降低通膨的努力還遠遠不夠，需要做的事情還有很多，不過朝著正確的道路上前進。美國 7 月通膨數據的回落不僅讓市場鬆了一口氣，也提振拜登 11 月的期中選情。

拜登周三在簽署一項退伍軍人醫療保險法案前表示，勞動力市場更加強勁、就業機會蓬勃發展，一些跡象表明通膨可能可能開始緩和，證明自己的經濟計畫奏效，不過 7 月核心消費者物價指數（CPI）年增率仍維持不變，民眾依然深受通膨所苦。

拜登警告，由於俄烏戰爭與亞洲地區新冠疫情大流行導致供應鏈中斷，未來幾個月美國仍可能面臨經濟阻力，強調降低通貨膨脹的努力還遠遠沒有完成，但正朝著正確的方向前進。

美國勞工部周三公布的 7 月 CPI 年增率從前值 9.1% 大幅回落至 8.5%，低於預期的 8.7%，核心 CPI 年增率報 5.9%，雖低於預期的 6.1%，但仍與 6 月水準持平。按月來看，7 月 CPI 較前值 1.3% 降至 0.0%，低於預估的 0.2%；7 月核心 CPI 從上月的 0.7% 降至 0.3%，低於預期的 0.5%。

期中選情可望提振

美國物價飆漲不僅嚴重影響美國民眾消費預算，也讓拜登與民主黨的支持度大受打擊，甚至可能讓該黨派在秋季失去對國會的控制權。根據然根據美國蓋洛普民調（Gallup Poll）顯示，拜登的支持率在 7 月底跌至 38% 的新低。

不過自此之後，拜登也取得幾次重要的關鍵勝利，包括參院通過的削減通膨法案，以及簽署新的槍枝法案和晶片法案，同時也替芬蘭與瑞典加入北約（NATO）簽署協議。民主黨盼通膨放緩能提升支持度，助攻 11 月的選情。