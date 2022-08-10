〈台幣〉央行穩守29字頭 微貶收29.997元

在美國公布的最新通膨報告前夕，外資今 (10) 日提款台股 178 億元，並偏向匯出，新台幣兌美元匯率一度貶至 30.05 元，探逾一周低點，不過，央行仍穩守 29 字頭，部分出口商也加入拋匯行列，帶動匯價收在全場最高 29.997 元，微貶 0.7 分，台北及元太外匯市場總成交值為 13.58 億美元，較前一日略增。

新台幣兌美元匯率連續第 8 日在盤中測試 30 元大關，最低來到 30.05 元，貶值 6 分，為 8 月初以來新低，不過，央行近來頻頻在尾盤介入調節，將匯價收盤拉回 29 字頭，今天以 29.997 元作收，小貶 0.7 分，台北外匯市場成交金額 9.32 億美元，元太外匯市場成交金額 4.26 億美元。

美股費半周二重挫逾 4%，台股今天受電子權值股壓盤影響，摜破萬五大關，儘管金融股持續扮演撐盤要角，光學、車電、生醫等也成為資金避風港，加權指數終場仍下跌 111 點，收在 14939 點，失守 5 日線。三大法人賣超 190.61 億元，其中外資重砍 178 億元，為連三賣。

市場關注重點放在周三的消費者物價指數報告，預期美國通膨將在 7 月有所緩解，投資人普遍抱持觀望態度，美元指數周二小跌，在 106 附近徘徊。交易員預估，聯準會在 9 月會議上升息 3 碼的可能性仍高達 69%。