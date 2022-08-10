京瓷砸150億日元蓋新廠房 MLCC產能將提升2成

日本電子零件大廠京瓷 (Kyocera) 為了增產 MLCC，將砸下 150 億日元 (約新台幣 33 億元) 在日本鹿兒島的主力工廠建新廠房，產能有望提升 2 成。

據《日本經濟新聞》周二 (9 日) 報導，日本京瓷為了提升 MLCC(多層陶瓷電容器) 的生產能力，計劃在日本鹿兒島國分工廠蓋新廠房，投資金額 150 億日元，將於 2023 年春天動工，預計 2024 年投入生產。

根據京瓷規劃 ，在產能全開下， 2025 年度 (至 2026 年 3 月) 全年將達到 200 億日元，該年度 MLCC 營收金額也目標達到 2000 億日元，是 2021 年度的 2 倍。

關於廠房用地，由於京瓷先前已經在國分工場蓋了全新研究大樓，將在舊研究大樓的原址建新廠房。

智慧型手機使用大量 MLCC 零件，平均每支用量達到約 1000 個，而且隨著 5G 通訊普及、車用通訊設備增加，MLCC 需求持續擴大。在 MLCC 製造商當中，京瓷特別精於小型大容量的 MLCC 生產，據傳目前相關產品的詢問度相當熱門。

京瓷生產的 MLCC 在全球市占率約 6%，估計排名第 5。全球市占冠軍則是日本的同業村田製作所 (Murata)。

京瓷在 2020 年砸下約 1000 億日元，將 MLCC 製造商美國 Kyocera AVX Components 完全子公司化。接著在 2021 年，京瓷於泰國增產 MLCC。在銷售網與 AVX 統合之後，京瓷也把市場拓展到歐美地區的飛機零件和醫療設備廠商。

透過新廠房的興建、及更完善的業務體系，京瓷以 MLCC 為主的電子零件部門目標 2028 年度營收達到 5000 億日元，比目前約增加 5 成。