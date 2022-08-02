日經：日本半導體業界為確保人才 不惜大撒銀彈

日本面臨半導體人才短缺問題，企業為此發放夏季獎金，其他國家則從教育層面下手，試著培育更多人才。

在美國，英特爾 (INTC-US) 與大學合作，推動短期半導體技術人才培育計畫，學生除了可拿到學分，英特爾還提供面試機會。

韓國政府日前也公布 10 年 15 萬人的半導體相關人才培育計畫，要在大學新設半導體領域的科系，另外也提撥預算給職業教育學校。

日本方面，半導體生產設備大廠東京威力科創 (Tokyo Electron) 由於業界景氣暢旺而持續成長，6 月支付給員工的夏季獎金，比起去年同期增加 24%、約 290 萬日元 (包含管理階層)，寫下該公司的新高紀錄，在日本經濟新聞社所實施的調查 (共 443 家企業) 當中排名第二，僅輸給同業的迪思科 (Disco)。

東京威力科創的薪資在日本是頂尖水準，而獎金和股票的發放更是錦上添花，夏季獎金的平均支付金額超過 300 萬日元。

半導體生產設備左右了晶片性能和生產效率，近年來不僅在工學和化學領域，另外在 AI 人工智慧的開發和數據分析等，都同樣有人才需求。

東京威力科創為確保優秀人才，多年來都一直積極的提撥資金。在 2022 年 3 月截止的上個財年，該公司員工的平均年薪為 1285 萬日元，於近 5 年增加了 35%。另外在 2023 年 3 月截止的財年，東京威力科創的基本薪資調升比率為 4%，較上個財年增加 1 個百分點。

在不久將來，日本將迎接台積電 (2330-TW) 和索尼等企業所共同出資成立的全新半導體工廠，日本國內的半導體人才需求也勢必將持續增長。然而，日本半導體人才在供給上，由於過去許多半導體製造商的退出，相關人才在供給面則相對有限、如此現象也已經持續了一段期間。

根據日本總務省，2021 年日本 25~44 歲年齡層，從事「電子零件、裝置、電路板製造業」的人數有 24 萬人，比起 2010 年的 38 萬人減少許多。

日本資訊技術產業協會 (JEITA) 表示，今後 10 年在日本半導體業界，人才需求將超過 3.5 萬人，該協會也已經向日本政府尋求協助。為充實人才庫 (talent pool)，產官學合作是不可或缺的先決條件。