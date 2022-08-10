全球時尚界一代大師 三宅一生

全球時尚界一代大師 三宅一生 (圖片：AFP)
全球時尚界一代大師 三宅一生 (圖片：AFP)

全球時尚界的一代大師，三宅一生 (Issey Miyake) 稍早傳出因肝癌辭世，享壽 84 歲。

三宅一生 1938 年出生於日本廣島，也是 1945 年廣島核爆的倖存者。年輕時從日本著名的多摩美術大學畢業後，於 1965 年前往法國，在法國的 4 年期間，曾當過姬龍雪 (Guy Laroche) 的助理、也在紀梵希 (Givenchy) 工作過。

後來於 1969 年轉往美國紐約累積服飾製作的經驗之後，在 1970 年回到日本，創設「三宅設計事務所」，隔年 2 月於紐約市內的百貨公司開設「ISSEY MIYAKE」專櫃。

1973 年，三宅一生以「ISSEY MIYAKE 秋冬 Collection」之姿，首度參加巴黎時裝周。獨特的「一塊布」和「一生褶」設計風格，也奠定其時尚大師地位。

全球時尚界一代大師 三宅一生 (圖片：AFP)
全球時尚界一代大師 三宅一生 (圖片：AFP)

三宅一生的旗下品牌有 ISSEY MIYAKE、BAO BAO ISSEY MIYAKE、IM MEN、me ISSEY MIYAKE、PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE、HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE、A-POC ABLE ISSEY MIYAKE、132 5. ISSEY MIYAKE 和 HaaT 等。

全球時尚界一代大師 三宅一生 (圖片：AFP)
全球時尚界一代大師 三宅一生 (圖片：AFP)

最為國人熟知的，應該是三角形特徵的各式「BAO BAO」品牌提包，包括最常見的托特包、手提包、後背包及皮夾等。還有 ISSEY MIYAKE 品牌旗下的香水產品「一生之水」(L"EAU D"ISSEY」，也是香水世界的經典傳奇。

全球時尚界一代大師 三宅一生 (圖片：AFP)
全球時尚界一代大師 三宅一生 (圖片：AFP)

三宅一生獲獎無數，包括 2010 年日本政府授予的文化勳章，以及 2016 年法國政府授予的榮譽軍團勳章等至高榮譽。

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