〈分析〉「通膨削減法案」對哪些股票影響最大？

美國參議院近期通過「通膨削減法案」 (Inflation Reduction Act)，分析師預期該法案將可能略微削減企業盈利、短期內加速企業回購股票，同時助力電動汽車等一些潔淨能源概念股走升。

美國參議院上週末通過「通膨削減法案」涉及規模超過 7000 億美元，將用以對抗氣候變遷、降低處方藥價、對企業加稅等三大環節，眾議院預計將於週五通過該法並移交給拜登簽署立法，稅收變化將從明年開始生效。

該法一定程度上體現美國總統拜登「重建美好未來」方案的初步內容，僅管該法案僅是拜登原先 10 年 3.5 兆美元「重建美好未來」方案約十分之一的規模，但帶來政策利多有望拯救拜登所屬民主黨的期中選舉選情。

「通膨削減法案」一定程度上體現美國總統拜登「重建美好未來」方案的初步內容 (圖片：AFP)

華爾街分析師解析「通膨削減法案」對哪些股票或類股影響最大？

稅收立法方面：該法案將為對大企業課徵 15% 的最低企業稅率，對企業庫藏股徵收 1% 的新稅，儘管富人徵稅的措施沒有被納入，但將對私募股權基金經理的附帶權益徵稅。未來十年將撥款約 800 億元給國稅局 (IRS)，加強查帳追稅。

高盛的一份研究報告顯示，新增的兩項稅收料將使標普成分股企業 2023 年的每股收純益降低約 1.5%。

Tocqueville Asset Management 投資組合經理 John Petrides 表示，更高的企業稅存在擠壓企業利潤率的風險。減少企業僱用人力，並可能導致更多的資本支出用於自動化領域。

Great Hill Capital 董事長 Thomas Hayes 稱，最引人注目的第一件事是，在今年年底之前企業回購將加速，這些公司寧願不繳稅。

Ingalls & Snyder 分析師 Tim Ghriskey 表示，隨著市場從 6 月中旬的低點反彈，今年任何急於完成庫藏股的行為都可能為美股提供更多支撐。

標準普爾分析師 Howard Silverblatt 表示，從長遠來看，1% 的庫藏股稅收不太可能抑制企業回購股票。

氣候投資方面：該法案是美國史上為對抗氣候變遷所做的最大投資，將投入超過 3000 億美元於能源以及氣候改革，目標在 2030 年前讓溫室氣體排放量比 2005 年水準降低約 40%。

該法將為二手電動汽車提供 4,000 美元的稅收抵免，新電動汽車可享受 7,500 美元的稅收抵免，另外對商業電動車、電動車充電、生物柴油和可再生柴油以及航空燃料減稅。

「通膨削減法案」為電動汽車概念股帶來政策利多 (圖片：AFP)

分析師研判將有利於生質能源、太陽能類股以及等電動汽車等概念股。

Great Hill Capital 董事長 Thomas Hayes 稱，電動汽車補貼和福利措施將幫助福特 (F-US)、通用汽車 (GM-US) 和特斯拉在世界範圍內獲得更多訂單，最大的受益者將是特斯拉。

醫療保健政策方面：該法案將受惠於聯邦醫療保險的人自付額上限為 2000 元，首次賦予聯邦醫療保險與製藥公司就藥品議價折扣，讓長者取得免費疫苗，自付額設好上限。

同時限制醫療保險與私人保險的投保人，每月胰島素自付額不能超過 35 美元，這可能會對三大胰島素製造商禮來 (LLY-US)、賽諾菲 (Sanofi) (SNY-US) 和諾和諾德 (Novo Nordisk) (NVO-US) 產生影響。

Chase Investment Counsel 總裁 Peter Tuz 表示，該法案對醫療保健業的負面影響微乎其微，只會影響一些藥物廠商，而魔鬼藏在細節中。

Hayes 稱，生技和製藥類股最終應該會反彈，因為該法案沒有最初預期的那麼繁瑣。