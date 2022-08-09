Canoo首批沃爾瑪電動貨車 將改為外包生產

電動車新創 Canoo 公司周一 (9 日) 表示，沃爾瑪 (Walmart) 下訂的電動貨車，初步生產將在今年年底前交給第三方業者，而非按照原訂計畫在自家工廠組裝，預定明年第 1 季交車。

Canoo 執行長 Tony Aquila 周一在電話會議中向分析師表示，將把該公司首款電動貨車的初步生產交給某家外包廠商，但未說明代工廠是誰。

Canoo 在 7 月宣布沃爾瑪訂購至少 4500 輛電動貨車，且訂購量可能多達 1 萬輛。Canoo 原本計劃在沃爾瑪總部所在的阿肯色州本頓維市 (Bentonville) 附近一座小工廠，組裝公司史上第一款車，並同時進行奧克拉荷馬州普賴爾市 ( Pryor ) 的建廠計畫。

Canoo 曾在 2021 年與荷蘭車商 VDL Nedcar 公司敲定代工生產協議，但該協議已在去年底告吹。

Aquila 表示，正朝 2023 年第 1 季交車給沃爾瑪的目標邁進。

Canoo 表示，沃爾瑪訂單是公司經營的關鍵，「我們預期初步營收有很大一部分惠來自單一客戶。如果無法維持關係，或沃爾瑪採購量遠比預期少、甚至掛蛋，我們的事業、前景、財務狀況、營運、現金流，都會受到不良的實質影響。」

Canoo(GOEV-US) 周一股價收高 6.5% 至每股 3.94 美元，但盤後重挫 7.6%。沃爾瑪 (WMT-US) 保持小漲。