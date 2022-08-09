小摩策略師：美股年底前有望續漲 但投資人應轉向大宗商品

華爾街大多頭、摩根大通策略師 Marko Kolanovic 表示，預期美股年底前將續漲，但在近期經濟衰退擔憂消退，美股漲幅超越其他資產後，他建議投資人應適度減持股票，並轉向大宗商品。

報導指出，標準普爾 500 指數已從 6 月的低點上漲 13%。同時，追踪原物料的指數則是在此期間持續下跌。Kolanovic 週一 (8 日) 在一份報告中表示，他並不認為股市會下跌，預估股市年底前都會上漲，而近來大宗商品走低，是一次很好的機會。

報告指出，優於預期的經濟數據正在促使股債市場拉低衰退風險。由於大宗商品落後於其他風險資產，策略師因此將部分風險配置從股票轉向大宗商品。同時，該團隊對風險資產的整體增持建議保持不變，並繼續減持固定收益和現金。

Kolanovic 日前就表示，儘管上半年美股大跌，但他預計，進入下半年，由於估值具有吸引力，同時投資人看跌情緒的已觸頂，股市將反彈。「儘管經濟活動前景仍然充滿挑戰，但我們認為，下半年股市的風險回報看起來更具吸引力。同時，疲弱經濟數據帶來的許多壞消息，如今已被市場消化，股市將在年底大幅走高。」

高盛首席全球股票策略師 Peter Oppenheimer 上月則是表示，美國股市可能還會進一步下跌，本輪熊市尚未見底。不過，估值也已經下降了很長一段時間，儘管幅度還不夠，但他認為，目前已經走過了大半個熊市，只是還沒有觸底。