中研院籲貨幣金融改革 央行提5點回應

對於中央研究院今 (8) 日發布台灣貨幣金融改革政策建議書，台灣央行提出 5 項說明，包括央行長年達成法定經營目標、法定經營目標不包含盈餘繳庫、各國適合的貨幣政策架構不盡相同、多個主要央行均未追溯公布外匯干預歷史資料，以及政府成立主權財富基金不宜由外匯存底無償撥用。

中研院批評央行的低利率和低匯率政策，讓台灣經濟奇蹟失落 20 年，並提出 4 個建言，(1) 台灣應效法美國聯邦儲備銀行，提升央行的獨立性、透明度與可究責性；(2) 央行應該公布外匯干預的歷史資料，並設立全職而專業的理事；(3) 應重新定位個體審慎監理和總體審慎監理主管機關，及設立金融穩定委員會；(4) 儘快修訂個資法以便建立完整的可攜資料權。

央行對中研院相關建言，提出 5 點回應，首先，據中央銀行法第 2 條，央行法定經營目標包括促進金融穩定、健全銀行業務、維護對內和對外幣值穩定，以及在上列目標範圍內，協助經濟發展。

央行說明，長年以來，國內銀行資產品質和承受壞帳能力良好，且通膨穩定，新台幣匯率相較主要貨幣波動小，而我國長期平均經濟成長率高於全球平均，均顯示央行達成法定經營目標。

第二，央行法定經營目標不包括盈餘繳庫，不會為提高收益而犧牲貨幣政策獨立性。

央行再次強調，國內利率是由央行理事會綜合考量國內外經濟金融情勢後決定；新台幣匯率則由市場供需決定，且匯率變動而發生的利得或損失，依法不得列為當年度損益，因此，央行不需要更不會採取低利率及低匯率來達到盈餘繳庫的預算目標。

第三，由於各國體制包括經濟規模、金融體系運作模式差異甚大，各國適合的貨幣政策架構，不盡相同。

例如，大型經濟體其貨幣政策主要考量利率對總體經濟的影響，台灣則為小型開放經濟體，貨幣政策須同時考量利率和匯率穩定，將持續檢視貨幣政策架構的妥適性，必要時進行調整。

第四，目前央行、新加坡金管局、南韓央行和瑞士央行均為落後一季公布外匯干預資訊，其中，央行和新加坡金管局公布半年資料，南韓央行和瑞士央行則公布季資料，且近年公布外匯干預資訊以來，均未追溯公布前歷史資料。

第五，央行對政府成立主權財富基金向來持正向態度，強調應先立專法，成立獨立的專業管理機構，資金來源可由政府編列預算或發行特別公債，取得新台幣資金交予該專業管理機構，其再於外匯市場購買外匯，從事國際投資，但不宜由外匯存底無償撥用。