亞泥擴大能源布局 嘉惠電廠三期燃氣機組最快2027年商轉

亞泥 (1102-TW) 擴大能源布局，旗下嘉惠電廠規劃展開第三期擴建，預計投入 200 億元，興建裝置容量 110-100 萬瓩燃氣機組，預計今年底至明年初進行環評投件，預計在 2027-2028 年商轉。

嘉惠電廠總經理陳廣泰表示，電力是隨著經濟成長，未來還是需要電力供應，天然氣也已經被歐美列為綠色能源，因此也展開第三期計畫，包括 2 年環評、3 年建廠，總計畫 5-6 年，但由於目前廠內沒有多餘空間可以興建裝置第三期燃氣機組，因此將在嘉義縣取得土地。

據了解，嘉惠電廠的總裝置容量達 121 萬瓩，其中，第一期 70 萬瓩發電機組，在 2003 年 12 月商轉，併入台電電網，第二期 51 萬瓩發電機組，則在 2021 年 7 月商轉。

除了第三期外，嘉惠電廠也已經在規劃第四期計畫，且因第一期燃氣機組運轉執照到 2027 年，屆時除役後，現有土地將做為四期機組之用。

另一方面，嘉惠電廠也往儲能設備規劃，陳廣泰說明，目前儲能需要克服最大的挑戰是饋線送到變電所，土地跟其他技術沒有太大的問題，加上亞泥的在全台各地都有工廠、關係企業在，要發展儲能設備是非常有利。

目前嘉惠電廠發電量約占全國總用電量 3.2%，是目前全台最大的民營天然氣發電廠，每年發電最多可達 48 億度，約可供應 100 萬戶家庭用電，在近期全台用電量飆升下，嘉惠電廠也超過半個月的時間，延長發電時數。

此外，歐洲議會上個月初投票通過歐盟提案，支持將天然氣列為環境永續的綠能，嘉惠電廠認為，天然氣在短中期取代相對高碳的燃煤，協助台灣加速減少二氧化碳排放，達到 2050 淨零碳排目標。