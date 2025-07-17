中經院：美若課關稅超過25% 新台幣要貶到35元來抵銷衝擊

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-07-17 15:12

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國內各界關注美國對台的關稅稅率和後續影響，中華經濟研究院受經濟部委託研究相關議題，中經院第一研究所長劉孟俊今 (17) 日表示，若美對台灣課徵 10-15% 的對等關稅，新台幣兌美元貶至 30 元左右可因應相關衝擊，但若關稅在 25% 上，新台幣就要貶到 35 元。

中經院提關稅和新台幣匯率的變動。(鉅亨網資料照)

中經院研究，若美對台課 10-15% 的對等關稅，新台幣貶至 30 元左右可抵銷衝擊，若關稅在 15-20% 左右，新台幣要貶至 31-35 元；若關稅在 25% 以上，新台幣要貶到 35 元以上。

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立法院財政委員會今天召開「台美政府對等關稅協商」公聽會，劉孟俊甚至提出，政府若允許出口企業提高以美元支付比重，有助降低匯損影響，或是聘僱外勞薪資改由美元支付。