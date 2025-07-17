中經院：美若課關稅超過25% 新台幣要貶到35元來抵銷衝擊
鉅亨網記者王莞甯 台北
國內各界關注美國對台的關稅稅率和後續影響，中華經濟研究院受經濟部委託研究相關議題，中經院第一研究所長劉孟俊今 (17) 日表示，若美對台灣課徵 10-15% 的對等關稅，新台幣兌美元貶至 30 元左右可因應相關衝擊，但若關稅在 25% 上，新台幣就要貶到 35 元。
中經院研究，若美對台課 10-15% 的對等關稅，新台幣貶至 30 元左右可抵銷衝擊，若關稅在 15-20% 左右，新台幣要貶至 31-35 元；若關稅在 25% 以上，新台幣要貶到 35 元以上。
不過，目前台灣遭美國續列為匯率操縱國名單，央行日前表示，美國財政部並未要求新台幣升值，但美方報告續向我方建議，包括 (1) 密切關注非銀行的金融部門風險，包括匯率風險；(2) 央行進行外匯干預應有限度，讓匯率走勢反映經濟基本面。
立法院財政委員會今天召開「台美政府對等關稅協商」公聽會，劉孟俊甚至提出，政府若允許出口企業提高以美元支付比重，有助降低匯損影響，或是聘僱外勞薪資改由美元支付。
另一方面，劉孟俊也提到，廠商須思考如何在海外設廠，以降低對美出口壓力，而政府也需協助中小出口業者檢視現金流，並在國際供應鏈重組之際，多角化到發展中國家投資。
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