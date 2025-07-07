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〈台幣〉量縮貶1.17角 收復29元價位

鉅亨網記者王莞甯 台北


台灣央行預計本周找外資保管銀行「喝咖啡」，針對自我管理不佳、疑似炒匯者，不排除祭出 T+1 措施，消息一出，新台幣今 (7) 日全日轉為處在貶值態勢，終場收在 29.048 元，貶值 1.17 角，收復 29 元價位，台北外匯經紀公司成交值縮至 9.81 億美元。

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新台幣收復29元價位。(鉅亨網資料照)

新台幣今日以 28.95 元、貶值 1.9 分開出後，緩步擴大貶勢，最低來到 29.072 元，終場收在 29.048 元，貶值 1.17 角，全日高低價差 1.22 角。


觀察主要亞幣，多呈現貶值走勢，以泰銖貶近 1% 最多，其次為韓元貶逾 0.6%，日元貶 0.45% 左右，新台幣收貶 0.4%，星元貶近 0.3%，人民幣貶約 0.15%，而美元指數小漲不到 0.1%。

央行直指，近來發現匯出、匯入不太一致，預計本周會再找保管銀行溝通，並研擬祭出 T+1 配套措施。

元大投顧分析，美國 6 月新增非農就業人數遠遠高於市場預估，同時失業率意外下降，低於市場預期，強勁數據令投資人重新評估，7 月降息機率已接近至 0。

而央行也提到，日前市場「較誇張的預期」已緩和，但新台幣還是會隨著國際美元走勢反應。

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美元/台幣29.048+0.40%
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韓元/美元0.0007+0.00%
日元/美元0.0069+0.00%
人民幣/美元0.1394-0.07%

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