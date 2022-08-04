分析師：特斯拉股價被高估 可能大跌50%以上

據報導，花旗 (Citi) 分析師 Itay Michaeli 表示，特斯拉 (TSLA-US) 股價已經過度的膨脹，恐怕將會大跌超過一半以上。

Michaeli 在給客戶的一份報告中，重申了對特斯拉股票「賣出」的評級，並將目標價設為 424 美元。特斯拉在週三 (3 日) 收漲 2.27% 至每股 922.19 美元。

Michaeli 的大膽預測，主要是基於對特斯拉自動駕駛技術的疑慮，以及特斯拉預估本益比高達 76 倍，其中並未考量到到經濟放緩加劇的因素。

Michaeli 說道：「我們認為目前的特斯拉的市值具有挑戰性，過去達到特斯拉當前市值的少數其他公司，每年確實創造了平均約 1000 億美元的毛利，而特斯拉 2022 年下半年估計僅約 300 億美元。」

Michaeli 也表示，在當前的總經形勢下，需要注意的是，特斯拉正在大幅增加 Model Y 的產能，在美國市場的價格約在 6 萬美元左右，市場中的規模不大，而其他車款也在增加產量。

摩根大通分析師 Ryan Brinkman 先前也調降了特斯拉全年 EPS 以及目標價，主因是德國柏林和美國奧斯汀廠可能有特定的執行問題。執行長馬斯克曾把這兩地工廠描述為「損失數十億美元」的燒錢大坑。

Brinkmann 把目標價從每股 395 美元降為每股 385 美元，他對特斯拉全年 EPS 的預估 從 11.50 美元降至 10.80 美元，第 2 季 EPS 從 2.26 美元砍為 1.70 美元。

CFRA 分析師 Garrett Nelson 也將特斯拉 12 個月目標價下修 100 美元，降為 1100 美元，2022 全年調整後 EPS 從 10.85 美元調降為 10.6 美元。