〈財報〉DoorDash Q2營收高於預期 訂單總數創新高 盤後漲逾13%

美國最大餐飲外送平台 DoorDash (DASH-US) 周四 (4 日) 盤後公布第二季財報，每股虧雖較預期擴大，但營收高於華爾街預期，且訂單總數大增至創歷史新高，激勵盤後約漲 13%。

近時確認，DoorDash 周四收高 2.34%，至每股 81.36 美元，盤後上漲 13.42%，報每股 92.28 美元。

第三季財測 vs. 華爾街預期

調整後 EBITDA：介於 2500 萬美元至 7500 萬美元之間 vs. 5120 萬美元 (StreetAccount 調查的共識預期)

第二季財報關鍵數據 vs. 華爾街預期 (Refinitiv IBES 數據)

每股虧損：72 美分 vs.41 美分

營收：年增 30% 至 16.1 億美元 vs. 15.2 億美元

訂單總數：年增 23% 至 4.26 億份，創歷史新高。

DoorDash 將營收大增歸功於訂單頻率增加，以及每月活躍用戶人數上揚。

DoorDash 表示，已意識到消費者正面臨宏觀經濟挑戰，戮力應對不確定性和居高不下的通膨，但其美國顧客參與度未見變化。

然而，DoorDash 預估下半年「消費者支出環境將趨於疲軟」，消費者支出可能比預期更快速惡化，恐將導致業績低於預期。

為了抵消油價高漲的衝擊，DoorDash 第二季花費 4000 萬美元以上貼補外賣車手汽油錢，並發放里程獎金。DoorDash 已將其油價返現活動延長至 8 月底。

DoorDash 於第二季完成國際食品配送平台 Wolt 的收購，目前 Wolt 在 DoorDash 的訂單總數中占 1200 萬份。