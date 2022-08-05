【袁志峰專欄】南向資金買入港股轉積極

今日推介 - 中國移動 (941), 上日收市 $50.4

1) 股市前景

受 A 股上升及隔晚美股做好帶動，周四港股顯著上揚，龍頭科技股領漲，但成交減少，反映投資者信心不強。南向資金連續 4 日淨買入，主要吸納中國移動 (941) 及騰訊 (700)。港股估值吸引，建議長線買入。

今天推介是中國移動 (941) — (1) 昨日量價齊升，技術走勢好轉。(2) 2021 年度每股股息 4.06 港元，按年增 23.4%，股息率 8.1%，派息比率增至 59%，公司計劃 3 年內將派息比率提升至 70%。(3) 今年首季度收入及盈利同比增 14.6% 及 6.5%。筆者估計 2022 年度盈利增長 7.4%，每股盈利增長 2.9%，每股派息 4.40 港元，派息比率 65%。(4) 現價對應 2022 年度市盈率 7.4 倍，股息率 8.7 厘，估值吸引。建議買入，目標價 55 港元，止損價 48 港元。

2) 上日中港股市況總結

周四恒指高開 244 點，早盤最多曾漲 449 點，午後漲幅曾收窄至 228 點，收報 20174 點，升 406 點或 2.1%，成交額按日減 7% 至 889 億元，7 月份日均成交額 1084 億元。港股通南向資金淨買入 10 億元，中國移動 (941)、騰訊 (700) 及吉利汽車 (175) 錄得 6.2、6.1 及 2.7 億元淨買入，長城汽車 (2333)、快手 (1024) 及小米 (1810) 錄得 3.1、1.6 及 1.3 億元淨賣出。8 月以來累積淨買入 73 億元，7 月淨買入 20 億元。

藍籌股 53 升 16 跌。九龍倉置業 (1997) 及舜宇光學 (2382) 升逾 6%，為升幅最大藍籌。其次是阿里健康 (241)、阿里 (9988) 及京東 (9618) 升逾 5%。藥明生物 (2269) 升逾 4%。吉利汽車 (175) 及創科實業 (669) 升逾 3%。友邦保險 (1299)、中國移動 (941)、港交所 (388)、中生製藥 (1177) 及石藥集團 (1093) 漲逾 2%。東方海外 (316) 跌 3%，為跌幅最大藍籌。蒙牛乳業 (2319) 及萬洲國際 (288) 跌 2%。信義玻璃 (868) 及信義光能 (968) 跌逾 1%。

恒生科指升 3.2%，收報 4381 點，成份股 26 升 3 跌 1 持平。大型科技股領漲，阿里 (9988) 及京東 (9618) 升逾 5%，小米 (1810) 及百度 (9888) 升逾 4%，騰訊 (700) 及美團 (3690) 升逾 3%，網易 (9999) 跌逾 2%，為跌幅最大成份股。小鵬汽車 (9868) 及海爾智家 (6690) 跌逾 1%。比亞迪電子 (285) 及舜宇光學 (2382) 漲逾 9% 及 6%，為表現最佳成份股。嗶哩嗶哩 (9626)、阿里健康 (241) 及攜程 (9961) 升逾 5%。華虹半導體 (1347) 及金蝶國際 (268) 升逾 4%。中芯國際 (981) 及萬國數據 (9698) 升逾 3%。

板塊方面，石油股逆市下跌。大型科技股、手機零件、軟件、晶片及生物科技股跑贏大市，漲幅居前。百濟神州 (6160)、金斯瑞生物 (1548) 及藥明康德 (2359) 升 3%-6%。

周四上証指數高開 0.5%，全日窄幅震盪，早盤最多曾升 0.9%，午後最多曾跌 0.3%，收報 3189.04 點，升 0.8%。深証成指升 0.7%，科創 50 指數升 1.0%。滬深兩市總成交約 9000 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少 2200 億元。滬深股通北向交易淨賣出 32 億元。8 月以來累積淨賣出 42 億元，7 月淨賣出 211 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

國際金融協會 (IIF) 報告顯示，外國投資者在 7 月繼續減持中國債券，且 4 個月來首次拋售股票。(信報)

面對新冠疫情持續逾兩年半，各種限制措施對企業和經濟造成沉重打擊，而供應鏈瓶頸和烏克蘭戰事持續更是雪上加霜。香港總商會將今年經濟增長預測由 2 月的 1.2% 下調至負 0.5%。(信報)

4) 個股訊息

阿里巴巴 (9988) 公布，截至今年 6 月底止首季，非公認會計準則淨利潤 302.52 億元 (人民幣，下同)，按年下降 30.4%。期內，收入為 2055.55 億元，按年跌 0.1%，主要由於中國商業分部收入下降 1% 至 1419.4 億元，部分被雲業務收入增長 10% 至 176.9 億元所抵消。(信報)

英國《金融時報》援引文件報道，阿里巴巴 (9988) 大股東軟銀集團今年通過預付遠期合約 (prepaid forward contracts) 出售約三分之一的阿里持股，融資達 220 億美元。(信報)

路透引述消息人士稱，騰訊 (700) 計劃提高其法國遊戲開發商 Ubisoft 的持股，已經與 Ubisoft 的創始人 Guillemot 家族聯繫，表示有興趣增加其在該公司的股份。騰訊在 2018 年購入 Ubisoft 的 5% 股份。(信報)

長和 (1) 公布，截至 6 月底止半年業績，股東應佔溢利 190.88 億元，按年升 4.3%。派中期息每股 0.84 元，按年升 5%。期內，收益總額 2296.16 億元，按年增 8.1%。(信報)

長實集團 (1113) 公布，截至 6 月底止中期業績，股東應佔溢利 129.36 億元，按年增長 54.8%。中期息派 0.43 元，按年增 4.9%。(信報)



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