Fed梅斯特：利率今年底應達4%以上 明年年中前不停止升息 

克里夫蘭聯準銀總裁梅斯特 (Loretta Mester) 周四 (4 日) 表示，為了壓制通膨，美國聯準會 (Fed) 應該把利率升到略超過 4% 的水準，且直到明年上半年都應該保持緊縮。

今年有投票權的梅斯特說：「我們矢言把通膨壓到 2% 以下，這需要更多升息。」她表示，9 月再升 3 碼並非不合理，但屆時升息 2 碼是可以想像的，一切端看經濟數據而定。

Fed 官員將在 9 月決策會議中更新經濟預測摘要 (SEP)，包括利率預測點狀圖。

本周眾多 Fed 官員一致表達繼續升息的決心，直到有明確證據顯示通膨將往 2% 目標邁進。

梅斯特說：「利率今年會持續攀升，明年上半年也會繼續，或許到了明年年中可以暫停，之後開始把利率降下來。」

債市交易員押注 Fed 最快明年上半年開始降息，而 Fed 主席鮑爾 7 月決策會議後的發言，令一些投資人認為升息步調將放慢。

梅斯特表示，美國經濟步伐仍穩健，就業成長強勁是比國內生產毛額 (GDP) 連兩季萎縮更好的例證。她強調，美國經濟並未衰退，第 2 季的消費支出只是成長減速，並非負成長。

美國將在本周五公布 7 月非農就業人口，並在下周三公布 7 月消費者物價指數 (CPI)。