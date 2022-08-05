感染人數居全球首位 美國政府宣布猴痘為突發公共衛生事件

美國衛生官員宣布猴痘疫情為「突發公共衛生事件」，此舉將有助於衛生部門獲得更多資金，來對抗這種病毒。美國上一次宣布突發公共衛生事件，是為了應對 2020 年 1 月的 Covid-19 疫情。

美國衛生與公眾服務部部長 Xavier Becerra 周四 (4 日) 宣布了此一決定。

根據美國疾病控制和預防中心 (CDC) 數據，截至周四，美國已在 48 個州、華盛頓特區和波多黎各確認了 6600 多例猴痘病例。實際感染人數可能高於官方數據，因為患者只有在出現皮疹後，才能接受檢測，這可能需要在最初接觸病毒後一周或更長時間。

在全球範圍內，猴痘病毒過去幾個月已經感染了超過 2.6 萬人，導致世界衛生組織在 7 月 23 日 宣布猴痘疫情為「國際關注的突發公共衛生事件」，美國在已知的病例中居全球之首。

猴痘很少致命，迄今為止在美國沒有死亡報告，但患者經常因病毒引起的皮疹而感到虛弱。在當前爆發期間，全球已有 8 人死於這種疾病，主要是在衛生系統不如美國強大的非洲。

喬治城大學國家和全球健康法研究所所長 Lawrence Gostin 周四表示，宣布突發公共衛生事件可能是美國應對猴痘疫情的一個重要轉折點。

他說：「控制猴疫疫情的窗口正在迅速關閉，但我認為遏制住爆發還是有可能的，我們需要在聯邦和州一級加強響應，其中包括宣布其為全國性的突發公共衛生事件。」

猴痘通常以類似於流感的症狀開始，然後發展為可擴散到全身的疼痛性皮疹。但當前爆發的症狀不尋常，有些人首先出現皮疹，根本沒有任何流感類症狀。

目前，猴痘主要透過性行為時的皮膚接觸傳播，但任何人都可能因與被感染者密切身體接觸，而感染病毒。公共衛生官員說，現階段男同性戀和雙性戀男性感染的風險最高。根據 CDC 數據，在向診所提供人口統計資訊的患者中，約有 98% 的患者被確定為男男性行為者。

自 5 月以來，聯邦政府已向州和市衛生部門提供了超過 60 萬劑猴痘疫苗 Jynneos 。美國食品和藥物管理局於 2019 年，批准 Jynneos 用於 18 歲及以上有高風險接觸猴痘或天花的成年人。 Jynneos 是美國唯一獲得 FDA 批准的猴痘疫苗，分兩次接種，間隔 28 天。