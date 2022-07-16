全美猴痘病例已逾1400件 疫苗供不應求 CDC預估未來2周加速爆發

美國疾病管制預防中心 (CDC) 已證實，全美 44 個州和領地出現 1400 起猴痘感染病例，並預料疫情將蔓延美國各地。

CDC 主任瓦倫斯基博士 (Rochelle Walensky) 表示，猴痘疫苗的需求量正超過供應量，導致紐約市等疫情震央地區出現大批排隊接種疫苗的人潮。

瓦倫斯基表示，CDC 預期 7 月和 8 月猴痘病例將增加，因為該病毒潛伏期通常為 3 周，尚不清楚是否感染的群眾可能會在未來幾周內尋求醫療救助並接受檢測。

美國政府正在招募 Quest Diagnostics 和 Labcorp 等商業實驗室後，目前每周檢測量能為 7 萬次。實驗室測試正痘病毒，為包含猴痘在內的病毒家族，根據 CDC 官員 Jennifer McQuiston 博士，正痘檢測陽性者意味感染猴痘。

目前的疫情主要影響同性戀、雙性戀和其他男男性行為者。根據瓦倫斯基說法，700 名患者中，絕大多數確定為男男性行為者。

據 CDC 指稱，全球 55 個國家 / 地區的猴痘確診病例已超過 1.1 萬起。

美國衛生與公眾服務部表示，迄今全美各州下訂的猴痘疫苗共 15.6 萬劑，已全數運出，大多數是在過去一周交付，周五聯邦政府向地方當局額外提供 13.1 萬劑疫苗，使 5 月以來疫苗供應量超過 30 萬劑。

CDC 使用的疫苗為兩劑式 Jynneos，兩劑間隔 28 天，次注射並不能提供足夠的病毒防護，第二次注射需要兩周時間才能提供全面保護。該疫苗於 2019 年獲美國食品和藥物管理局 (FDA) 的批准，適用於 18 歲及以上感染猴痘或天花高風險的成年人。

地方衛生當局也可申請老一代的天花疫苗 ACAM2000，該疫苗可能對猴痘病毒有效，但可能有嚴重的副作用，不推薦用於免疫系統較弱的人群，如愛滋病感染者、皮膚病患者和孕婦。