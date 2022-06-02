WHO：猴痘可能已經暗中傳播了數月或數年

隨著病毒繼續在全球傳播，世界衛生組織 (WHO) 周三 (1 日) 確認，全球已有 30 個國家的 550 多例猴痘病例。

WHO 總幹事譚德塞 (Tedros Adhanom Ghebreyesus) 表示，猴痘在世界多個國家的突然出現，表明病毒在通常發現它的西非和中非國家之外，已經傳播了一段時間而未被發現。

WHO 猴痘技術負責人 Rosamund Lewis 表示，儘管調查仍在進行中，但尚無明確答案，但病毒可能已經傳播了數月或數年，而未被發現。

Lewis 強調，WHO 和所有成員國正在努力做的，是防止進一步傳播。

譚德塞說，猴痘症狀通常會自行消退，儘管在某些情況下，這種疾病可能很嚴重。目前北美和歐洲的疫情沒有報告死亡。然而，WHO Covid-19 技術負責人 Maria Van Kerkhove 說，猴痘還沒有在這些地區的孕婦和兒童等更脆弱的人群中傳播。

然而，Lewis 表示，WHO 在非洲監測猴痘已有 5 年的歷史，每年都有非洲大陸報告死亡病例。

她說，到 2022 年，5 個非洲國家報告了 70 多人死於猴痘。近年來，剛果民主共和國的猴痘病例一直在增加，這可能是因為 1980 年停止接種天花疫苗。

猴痘與天花屬於同一病毒家族，儘管它比較溫和。

Lewis 表示，WHO 和成員國保留了天花疫苗儲備，儘管它們大多是不符合現行標準的第一代疫苗。還有新一代的天花疫苗和治療方法，但供應有限。她指出，WHO 正在與一些企業合作，以增加獲得這些新疫苗和治療方法的機會。

Lewis 說：「WHO 不建議大規模接種疫苗，沒有必要進行大規模疫苗接種。」

猴痘通常以類似於流感的症狀開始，包括發燒、頭痛、肌肉酸痛、寒戰、疲憊和淋巴結腫大，然後在身體上形成感染性病變。猴痘主要透過與這些病變的皮膚接觸傳播，一旦病變消失並形成新的皮膚層，則認為一個人不再具有傳染性。