美證實7州共出現9起猴痘病例 CDC對確診病例地區發布二級旅遊警示

美國周四 (26 日) 證實，目前已有 7 個州共出現 9 例猴痘病例，其中一些患者近期並未出國旅行。

美國疾病管制和預防中心 (CDC) 表示，截至周三，這 9 例病例分布於麻州、佛州、猶他州、華盛頓州、加州、維吉尼亞州和紐約州這 7 州，而上周公布的麻州病例為美國第一起病例。

迄今全球發生的病例大多不嚴重，外媒報導，許多 (但非全部) 病例是男同性戀者，症狀包括發燒和明顯發腫的皮疹。

CDC 主任瓦倫斯基 (Rochelle Walensky) 表示，美國所有病例都發生在男同性戀、雙性戀男子和其他男性進行性行為的男子。瓦倫斯基敦促須以科學導向，而非汙名化的方式研究。

超過 20 個猴痘不常見的國家也報告猴痘大爆發，其中約 200 起確診病例，超過 100 起疑似病例，目前有確診案例的地區包括美國、加拿大、澳洲、英國、法國、義大利、西班牙、荷蘭和以色列。世界衛生組織 (WHO) 敦促各國加強監測猴痘。

CDC 同時針對出現病例的地區如北美、歐洲和澳洲發布二級旅遊警示。

猴痘主要發生在西非和中非，屬病毒感染，最早於 1970 年代在剛果民主共和國出現。

白宮衞生安全主管 Raj Panjabi 預料，美國接下來可能還會出現更多病例。