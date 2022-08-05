〈裴洛西訪台〉岸田文雄會晤裴洛西 將共同維護台海和平安定

日本首相岸田文雄和美國眾議院議長裴洛西 (Nancy Pelosi) 周五 (5 日) 一早會面約 1 個小時，針對中國周四 (4 日) 在台灣周邊展開軍演，美日雙方表示將持續合作，維持台灣海峽的和平及安定。

雙方周五上午在日本首相公邸以早餐會的形式會面，岸田文雄於首相官邸向記者表示，他告訴裴洛西，日本已經對中方發射彈道飛彈進行軍事演型提出抗議，要求即刻停止相關舉動。

岸田文雄向裴洛西表示，有中國的彈道飛彈落在日本近海，包含日本的專屬經濟海域 (EEZ)，「這是攸關日本安全保障和國民安全的重大問題」，認為中國此舉「會對地域和國際社會的和平及安定造成深刻影響」。

雙方也就美日同盟關係強化，和自由開放的印度太平洋交換意見。岸田文雄告訴裴洛西，為了強化同盟關係，期待裴洛西的領導力和美國國會的支援。

雙方也就北韓情勢和俄羅斯侵略烏克蘭的問題上進行協商，並就「無核世界」進行意見交換。

參加周五早餐會的日本官員，還包括日本內閣官房副長官木原誠二，首相輔佐官中谷元、寺田稔，以及外務省的高官等，美方則有美國駐日大使易曼紐 (Rahm Emanuel)，和多名美國眾議員。

岸田文雄在會談開始時，帶著笑臉和裴洛西握手，在合照之後，兩人一邊用英文交談，一同步入早餐會的會場。

這次裴洛西的亞洲之行，是在周一 (1 日) 抵達新加坡後，接著再訪問馬來西亞、台灣和南韓，日本是最後一站。

中國因對裴洛西訪台感到強烈不滿，自周四 (4 日) 開始在台灣附近實施軍演，也朝著台灣東部海域射出多枚飛彈，日本防衛大臣岸信夫周四表示，共有 5 枚導彈落在日本的專屬經濟海域。