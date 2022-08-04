交易萎縮 華爾街投資銀行業面臨裁員和削減紅利

由於今年股票和債券發行暴跌，投資銀行業的獎金可能比 2021 年少了 50%，但能領到的人才是真正的幸運兒。

根據薪酬諮詢公司 Johnson Associates 周四 (4 日) 發布的一份報告，隨著獎金季節的臨近，預計整體金融業都會開始減薪。

報告指出，參與證券承銷的銀行業者將削減 40% 至 45% 或更多的紅利，而合併諮詢顧問的紅利則減少 20% 至 25%。資產管理業可能會出現裁員 15% 至 20%，而私募股權從業人員可能有高達 10% 遭到裁員，具體取決於公司的規模。

該公司總經理強森 (Alan Johnson) 表示，「很多人的獎金會腰斬。」「不同尋常之處在於：它在去年非常棒之後馬上就出現這樣的結果。再加上高通膨也侵蝕了人們的薪酬。」

華爾街正努力應對資本市場活動的急劇下滑，因為 IPO 放緩至近乎停滯，收購步伐放緩，美股出現 1970 年以來最糟的上半年走勢。這種時刻正可體現這一行的榮枯性質，在疫情期間釋出數兆美元支撐企業和市場後，該產業過去兩年享受了交易牛市。

作為回應，根據申報文件，從 2020 年初到 2022 年年中，美國 6 家最大銀行總共增加了 59757 名員工。

然而現在由於投資銀行業務前景依然黯淡，它們可能被迫裁員。

強森說，「華爾街某些地方會出現裁員。」他並補充說裁員數可能達到 5% 到 10%，「我認為許多企業公司希望他們的員工數在明年 2 月前低於今年。」

另一位資深華爾街顧問 Opimas 的馬倫齊 (Octavio Marenzi) 引用證券業和金融市場協會 (SIFMA) 的數據表示，7 月的股票發行情況甚至比前幾個月還要糟糕。

根據 SIFMA 的數據，今年至今，IPO 發行量下降 95% 至 49 億美元，而股票發行總額下降了 80% 至 577 億美元。

馬倫齊說，「接下來幾周你馬上就會聽到有關裁員的消息。」「看不出投資銀行業有好轉的跡象。」

然而，也並非全部都是壞消息。強森說，由於薪資通膨和留住人才，業者也不得不將員工的基本工資提高約 5%。

更重要的是，華爾街的某些部門在當前環境下蓬勃發展。高波動性和震盪的市場可能會讓企業不願發行債券，但對於固定收益交易者來說，這是個很好的狀態。

報告指出，債券交易員和銷售員的獎金將增加 15% 至 20%，而股票交易員的獎金可能增加 5% 至 10%。採用宏觀或量化策略的對沖基金交易員獎金甚至可能增加 10% 至 20%。