華爾街投行下半年投資展望：不確定性仍是主旋律

隨著 2022 年上半年步入尾聲，摩根大通 (JP Morgan)(小摩)、瑞士銀行 (UBS) 和花旗 (Citi) 在內華爾街投行陸續發布下半年投資展望與建議，MarketWatch 統整各家報告重點，認為「不確定性」仍會是下半年的主旋律。

瑞銀

瑞銀分析師團隊將他們的展望分為四種情境，分別是停滯性通膨 (Stagflation)、通貨再膨脹 (Reflation)、軟著陸 (Soft Landing) 和衰退，並說明不同情境下股票和債券的反應。

瑞銀認為，對美股來說，軟著陸和通貨再膨脹是最好的情境。這兩種情況下，投資人會發現通膨壓力緩和且美國擺脫經濟衰退；停滯性通膨情境下，頑強的通膨和不慍不火的經濟增長，恐拖累股債市同步走低，即延續今年迄今美股和美債的低迷表現。

瑞銀投資長 Mark Haefele 表示：「市場存在很多可能的結果，但唯一確定的是，年底前這段路將顛簸不斷，對正在思考如何部署投資組合的投資人來說，這會讓人不知所措。」

花旗

今年缺乏正報酬的投資策略，是投資人最大的煩惱之一，雖然大宗商品表現良好，敢放空股票或投資高波動性資產的投資人也有機會獲利，但謹守 60/40 股債投資策略的投資人卻無所適從。

該如何在下半年避免這種情況？花旗投資長 David Bailin 認為，在負實質利率使股市承壓，同時削弱債券報酬的情況下，投資級債券可能是一個機會。

Bailin 說：「我們的觀點是，市場對收緊貨幣政策的多數預期，現在都已經被公債殖利率消化。隨著美國經濟增長急速放緩，利率有可能在今年觸頂，並使通膨回落，Fed 或許也會放鬆鷹派立場。」

Bailin 認為：「對投資人來說，較高的殖利率存在具有吸引力的買進水平，部分固定收益資產將會是解決之道。」

摩根大通

摩根大通是華爾街最樂觀的投行之一，對今年下半年的展望也不例外。

小摩團隊建議買進能源板塊在內的周期股，避開消費必需品、公用事業在內的防禦性股票，因前者估值更具吸引力，後者機會較少且風險更大。

小摩認為，防禦性板塊仍充斥估值相對較高的股票，在中期復甦以及衰退的情況下，這些類股很容易受到類股輪動的影響。