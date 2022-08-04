《財富》公布最新全球500強 沃爾瑪連九年奪冠

《財富 (Fortune)》雜誌本周公布了 2022 年《財富》全球 500 強榜單，這是以 2021 年營收來排名，沃爾瑪 (WMT-US) 連續第九年蟬聯榜首，也是自 1995 年以來第 17 次奪冠。沙烏地阿拉伯國家石油公司 (沙烏地阿美) 以 1050 億美元的收益，重新獲得了世界上最賺錢的公司的稱號。
財富全球 500 強公司在 2021 年創造了總計 37.8 兆美元營收，超過全球 GDP 的三分之一。
2022 年財富全球 500 強 10 強名單為：
- 1. 沃爾瑪 (美國)
- 2.Amazon.com(美國)
- 3. 國家電網 (中國)
- 4. 中國石油 (中國)
- 5. 中石化 (中國)
- 6. 沙烏地阿美 (沙烏地阿拉伯)
- 7. 蘋果 (美國)
- 8.Volkswagen (德國)
- 9. 中國建築工程 (中國)
- 10. CVS Health(美國)
《財富》榜單編輯 Scott DeCarlo 表示，在疫情之後的強勁復甦，在 2021 年為全球最大的公司帶來的巨大順風，幫助 2021 財年的總銷售額和利潤，達到創紀錄的水準。但這些公司將在 2022 年面臨另一項重大考驗，以應對多個全球經濟逆風。
《財富》全球 500 強公司的總收入為 37.8 兆美元，占全球 GDP 的三分之一以上，比去年增長 19%，創下該榜單 33 年歷史上的最高年成長率。累計利潤比去年增長 88%，達到創紀錄的 3.1 兆美元。
在獲利方面，沙烏地阿美以約 1054 億美元的利潤位居榜首。蘋果公司位居利潤榜第二位，利潤超過 946 億美元，波克夏 (Berkshire Hathaway) 以約 898 億美元排名第三。Google 母公司 Alphabet 和微軟分列利潤榜第四、第五位，利潤均超過 600 億美元。
中國大陸 (包括香港) 以 136 家，再次成為上榜公司最多的國家，比去年增加了 1 個。加上台灣，大中華區的總數為 145 家。美國為 124 家，上升了 2 家；排在第三位的是日本 6 家，共計 47 家。
今年進入榜單的中國銀行共有 10 家，這 10 家銀行利潤占全部上榜中國大陸企業利潤總額的 41.7%，上榜銀行利潤占比仍然很高。如果不計算銀行所得利潤，2021 年中國大陸上榜的非銀行企業，126 家平均利潤只有 26 億美元。作為對比，117 家美國非銀行企業平均利潤近 92 億美元，相比去年差距增大，超過中國大陸非銀行企業的 3.5 倍。