《財富》公布最新全球500強 沃爾瑪連九年奪冠

《財富 (Fortune)》雜誌本周公布了 2022 年《財富》全球 500 強榜單，這是以 2021 年營收來排名，沃爾瑪 (WMT-US) 連續第九年蟬聯榜首，也是自 1995 年以來第 17 次奪冠。沙烏地阿拉伯國家石油公司 (沙烏地阿美) 以 1050 億美元的收益，重新獲得了世界上最賺錢的公司的稱號。

財富全球 500 強公司在 2021 年創造了總計 37.8 兆美元營收，超過全球 GDP 的三分之一。

2022 年財富全球 500 強 10 強名單為：

1. 沃爾瑪 (美國)

2.Amazon.com(美國)

3. 國家電網 (中國)

4. 中國石油 (中國)

5. 中石化 (中國)

6. 沙烏地阿美 (沙烏地阿拉伯)

7. 蘋果 (美國)

8.Volkswagen (德國)

9. 中國建築工程 (中國)

10. CVS Health(美國)

《財富》榜單編輯 Scott DeCarlo 表示，在疫情之後的強勁復甦，在 2021 年為全球最大的公司帶來的巨大順風，幫助 2021 財年的總銷售額和利潤，達到創紀錄的水準。但這些公司將在 2022 年面臨另一項重大考驗，以應對多個全球經濟逆風。

《財富》全球 500 強公司的總收入為 37.8 兆美元，占全球 GDP 的三分之一以上，比去年增長 19%，創下該榜單 33 年歷史上的最高年成長率。累計利潤比去年增長 88%，達到創紀錄的 3.1 兆美元。

在獲利方面，沙烏地阿美以約 1054 億美元的利潤位居榜首。蘋果公司位居利潤榜第二位，利潤超過 946 億美元，波克夏 (Berkshire Hathaway) 以約 898 億美元排名第三。Google 母公司 Alphabet 和微軟分列利潤榜第四、第五位，利潤均超過 600 億美元。

中國大陸 (包括香港) 以 136 家，再次成為上榜公司最多的國家，比去年增加了 1 個。加上台灣，大中華區的總數為 145 家。美國為 124 家，上升了 2 家；排在第三位的是日本 6 家，共計 47 家。

今年進入榜單的中國銀行共有 10 家，這 10 家銀行利潤占全部上榜中國大陸企業利潤總額的 41.7%，上榜銀行利潤占比仍然很高。如果不計算銀行所得利潤，2021 年中國大陸上榜的非銀行企業，126 家平均利潤只有 26 億美元。作為對比，117 家美國非銀行企業平均利潤近 92 億美元，相比去年差距增大，超過中國大陸非銀行企業的 3.5 倍。