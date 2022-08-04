〈房產〉住展7月風向球指標分數創今年新高 燈號轉熱

代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，7 月分數提升到 51.8 分，較上月暴增 8.2 分，寫下今年新高，對應燈號維持綠燈，且「連 12 綠」，分數已非常靠近「熱絡注意」的黃紅燈。住展研發長何世昌表示，7 月推案量大且市況回溫，是風向球驟升的主因，但北市及基隆的市況仍相對低迷。

何世昌認為，7 月住展風向球意外回升至 50 分以上，並逼近黃紅燈，使得近一年趨勢線下彎的警報暫時解除。不過，分數回升的關鍵因素之一為供給量激增，意味著下半年推案潮已拉開序幕，接下來要注意的是買氣能否跟上，假如供給爆巨量但銷售率下滑，房市前景恐不妙。

市調機構住展指出，7 月風向球六大構成項目呈現「四升、二平」，預售屋推案量、新成屋戶數、來客組數、成交組數等四項分數上揚，待售住宅建案數和議價率等兩項分數持平。且因本土疫情暫時降溫，房市 329 檔、520 檔積壓的延推案陸續開賣，使得 7 月預售屋推案量飆破 1,400 億元，創下今年以來單月預售推案最大量，單項分數一口氣暴增至 10.9 分。

大台北 7 月預售屋單一案量逾 15 億元以上的指標案為台北市 - 大同「當代 1 號院」、中山「國揚吉麟」、大安「亞昕敦南」、文山「公園首璽」；新北市 - 新莊「禾蓮心家園」、三重「米蘭花園」、林口「潤鴻日麗」和「遇見」、淡水「鴻灃青」、「合謙飛時代」及「森原樹 ‧ 樹之岩」。

桃竹地區 7 月預售屋單一案量逾 15 億元以上的指標案為桃園市 - 中壢「站前新鋭」與「皇普園首之道」、平鎮「康捷雲鑽」、楊梅「和耀新加州」、桃園「遠雄夏沐」、「國王之森」、龜山「興富發鉑悦」、「君邑羅浮」與「大華旭」、大園「璟都麗緻」；新竹市 - 東區「A TEAM」；新竹縣 - 竹北「春福川玥」和「椰林青靚」、寶山「宏道新竹帝寶」等案。

7 月完工釋出的新成屋戶數則達到 900 餘戶，單一案量逾 15 億元以上的指標案僅有新北市 - 中和「福喜璟安綻」、三重「川森」；桃園市 - 龜山「百虹歡璽城」等案。

住展研發長何世昌指出，北台灣 7 月新建案市況回溫，主因與開賣的新案數量多、遞延性買盤緩步出籠等因素有關。但市況並非全面回溫，如台北市、基隆市相對低迷，宜蘭縣除了宜蘭市擁有高鐵設站題材，買氣較暢旺之外，其餘多數行政區市況並不突出。