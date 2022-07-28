〈房產〉新北、桃園等新興重劃區房價上漲 漲幅2成起跳

新北、桃園等新興重劃區，包括林口新市鎮、新莊副都心、三峽北大特區、五股洲子洋和淡海新市鎮，及中壢的青埔特區，昔日因新建房屋量大、點燈率偏低，因而被外界戲稱為「鬼城」。但昔日被稱「鬼城」的區域，市調發現，總價比四年前增加 200 萬元以上。

住展研發長何世昌指出，「林新三五淡青」在 2015-2017 年經歷交屋潮，餘屋量多又逢房市轉空，市況慘淡且房價驟跌，但在餘屋順利消化後，加上政府建設、或民間投資陸續到位，房價重啟漲升模式。

據住展統計，「林新三五淡青」自 2018 年房市復甦以來，至 2022 年第二季房價悉數上漲，四年間房價漲幅約二至三成多不等；其中，漲幅較大的是洲子洋、淡海新市鎮、青埔特區所在的五股、淡水、中壢等地。

洲子洋重劃區於前一波修正期間，新建案房價一度慘跌到 21 萬元~ 25 萬元 / 坪，現已回升至每坪 35-45 萬元，漲幅相當顯著，也因此帶動五股房價漲至每坪 37.5 萬元，較 2018 年第二季上漲 32.5%。

又如淡海新市鎮房價曾修正至每坪 17-23 萬元，房價最低檔時，輕軌沿線多能找到 1 字頭的建案，而如今房價雖然 已回漲到每坪 25-30 萬元。但與其它新興重劃區相比，淡海是唯一還有 2 字頭房價之處，是相對親民的購屋區。

何世昌分析，前波空頭修正時期，青埔特區內新案價格重挫，最低檔時殺到 20 萬元~ 26 萬元 / 坪，部份餘屋案出清價還驚見 1 字頭；受到房價大跌拖累，當時剛完工的建案還曾出現交屋困難的窘境；但如今，青埔各項民間投資與政府建設都已兌現，新案成交價普遍大漲至每坪 40-50 萬元，漲幅幾近一倍，由於青埔房價飆漲，進而帶動中壢全區房價漲幅擴張。

據住展雜誌統計資料顯示，2018 年第二季在新興重劃區所在行政區購買 30 坪小宅，與 2022 年 第二季購買同樣坪數房子相比，可以省下 165-285 萬元不等，大約省下一台賓士車的預算。如果四年前買的是 45 坪的三房型，則可省下 248-428 萬元，最高可省下兩台賓士車。換言之，現在新興重劃區買房入場券，每張普遍比四年前貴了 200 萬元以上。

何世昌認為，目前北台灣還有部份重劃區有 2 字頭、3 字頭親民價，購屋族只要買在有產業投資、或捷運建設的地方，就不必擔心成為「鬼城」。對首購族而言，用自己的青春換取房價增值空間，總比空手看著房價漲來得實在。

資料來源：住展