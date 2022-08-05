〈房產〉北市七大行政區 近5成屋齡超過40年

依不動產資訊平台資料顯示，北市平均屋齡 36 年位居六都之冠，且北市 12 個行政區之中，就有 7 個行政區屋齡 40 年以上住宅，比例達 47-56.5%，由於北市缺乏大量重劃區土地供給，只能透過都更、危老等方式參與改建更新，但速度緩不濟急，導致北市都市老危機難題仍未解除。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，雖然最新統計北市的危老案件已經核准 699 件，即將邁入 700 件大關，也是全台最熱門的危老改建區，不過台北市的屋齡在缺乏大量新血加入狀況下，尤其是北市久久才出現一小塊重劃區，使得整體的平均屋齡老化速度甚快，除了出現老人住老宅的社會問題外，也有許多通勤族礙於房價與屋齡問題，選擇透過捷運網絡向外尋找一些電梯大樓或等產品，許多統計資料都可發現「工作在台北、生活在新北」的生活模式。

根據住宅屋齡統計顯示，北市平均屋齡為 36 年，居六都之冠，六都平均屋齡最年輕是桃園市的 26.4 年，而北市的 12 個行政區中，有些區域的住宅老化狀況顯著，屋齡 40 年以上的比例分布，最高的是萬華區的 56.5%，大同區的 52.7%，士林區的 52.7%，松山區 49.9%，中正區的 49.7%，大安區則是有 48.3%,，北投區也有 47% 住宅屋齡 40 年以上，顯見台北市隨處可見屋齡 40 年以上的老宅。

至於屋齡 10 年以下的分布狀況，台北市 12 個行政區，每 10 間住宅不到 1 間是屋齡 10 年以下的房子，比例最高的是南港的 9.4%，其次是大同區的 9.1%，至於信義區、松山區、大安區等市中心三區，住宅屋齡 10 年以下的比例都不到 4%。

曾敬德指出，雖然 40 年的住宅不見得有立即性的安全問題，且銀行還是願意給北市精華區老房子優惠的貸款條件，顯示這類住宅仍是銀行眼中保值性高的產品，不過畢竟屋齡太過老舊，不管是住宅的功能性、舒適性都比不上具有管理的大樓產品，且隨年紀越大可能爬公寓越為吃力，但長輩又不見得願意搬離本來的生活環境，且換到周邊電梯產品可能代價更高，台北市住宅老問題的確相當難解。