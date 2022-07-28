〈房產〉房地合一2.0滿周年 房仲業估短線客交易案獲利220億元

房地合一稅 2.0 自 2021 年 7 月 1 日正式實施已滿一周年，房仲業者統計並推估 2021 第三季至 2022 第二季房地合一稅資料顯示，符合新法課徵的房市交易案有望超過 10 萬筆。其中適用 45% 稅率的短期交易案直逼 3 萬筆，占比約 27%；應納稅金額則上看 100 億元，推估獲利金額可能超過 220 億元。

永慶房屋根據財政部資料，統計 2021 第三季至 2022 第一季房地合一稅件數與金額，發現適用新法的交易為 78,334 件，而遭課徵 45% 稅率的高達 21,202 件，占比 27.1%。顯示房市短期交易仍盛行，且有逐季增加的趨勢，適用 45% 稅率的交易件數在 2021 第三季為 5,538 件，占比 26.3%；第四季則有 7,896 件，占比 26.7%；到 2022 年第一季，雖然件數略減至 7,768 件，但占比卻升至 28.1%。短短兩個季度，短期交易的占比就增加近 2 個百分點。

雖然目前政府件數數據僅統計至 2022 年第一季，永慶房屋指出，若以第二季稅收金額來推算，房地合一 2.0 上路滿一年適用 45% 稅率的短期交易案件將上看 3 萬件，顯示短期交易狀況頻繁。

至於房市短期交易的獲利狀況，永慶房屋統計 2021 第三季至 2022 第一季的短期交易應納稅額已逼近 70 億元。再針對各季度的案件量和應納稅額進行分析，2021 年第三季平均單件短期交易案應繳稅額為 27 萬元，回推獲利為 60 萬元；但到了 2022 第一季，平均單件短期交易案應繳稅額暴增至 38 萬元，意味獲利金額飆升至 86 萬元，兩個季度內，獲利金額就成長 43%。

而以 2022 第一季各個課徵稅率級距的應納稅額比例，推估 2022 第二季全台房地合一 2.0 實收稅額，房地合一 2.0 上路後，短期交易應納稅額估計恐突破百億元，若以 45% 課徵稅率進行回推，房市短期交易的獲利總和估計超過 220 億元。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，從相關數據來看，全台房市短期交易仍多，顯然「有利可圖」。而短期交易的熱絡，也進一步帶動房價高漲。陳金萍表示，房地合一 2.0 新法將短期交易的部分獲利金額收歸國庫，是好的房市政策。若是不推行房地合一 2.0 新法，投資客獲利更豐，房市短期炒作恐將更加熱絡，使房價不正常飆漲。