〈美股早盤〉地緣政治因素淡化 主要指數開高

美國眾議院議長裴洛西結束訪台行程後，市場目光從美中兩國緊張關係中轉移，聚焦接下來將公布的 ISM 非製造業指數，一探美國經濟健康狀況虛實，此外日前多位聯準會（Fed）鴿派官員立場轉鷹，也引投資人矚目，美股周三（3 日）開高。

截稿前，道瓊工業指數上漲逾 200 點或近 0.7%，那斯達克綜合指數漲逾 150 點或近 1.2%，標普 500 指數漲近 0.8%，費城半導體指數漲逾 0.5%。

美國眾議院議長裴洛西今結束短暫的訪台行程，將轉往南韓繼續亞洲行。中國方面對裴洛西此次訪台表達強力譴責，並宣布在台灣附近海域進行一系列軍演，不過投資人對北京政府的行動仍有克制意義的期待感到些許安慰。

儘管對美中關係緊張擔憂可能在周三有所緩解，但投資人仍面臨對通膨、央行政策可能影響全球經濟成長的擔憂。

美國聯準會（Fed）方面，日前舊金山 Fed 銀行總裁戴莉（Mary Daly）、芝加哥 Fed 銀行總裁伊凡斯（Charles Evans），以及克里夫蘭 Fed 總裁梅斯特（Loretta Mester）紛紛表態遏止通膨決心，暗示仍傾向支持大幅升息。

聖路易 Fed 總裁布拉德（James Bullard）同日也表示，Fed 可能有辦法在不引發美國經濟衰退的情況下減緩通膨，實現「軟著陸」。

能源方面，石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）周三僅同意 9 月每日增產 10 萬桶原油，創下該組織史上最小增產幅度，遠低於前幾個月份的增產幅度，緩解原油市場供不應求的情況有限，國際油價一度走高。

截至台北時間周三（3 日）21 時許：

(圖：ISM)

焦點個股：

Airbnb(ABNB-US) 早盤下跌 4.96%，至每股 110.58 美元

儘管 Airbnb 第二季獲利高於華爾街預期、營收則符合預期，同時宣布 20 億美元的庫藏股計畫，但第二季訂單量報 1.037 億美元略低於市場預期的 1.06 億美元。然而花旗認為，考慮到潛在宏觀不利因素，目前正在觀察第三季的需求趨勢，將 Airbnb 的目標價從每股 160 美元下調至每股 140 美元，但仍維持買入評等。

CVS Health(CVS-US) 早盤上漲 3.80%，至每股 98.99 美元

美國連鎖藥局 CVS 盤前公布上季亮麗財報，第二季營收報 806.4 億美元、經調整後每股獲利報 2.40 美元，接懮於分析師預估的 763.7 億與 2.17 美元。同時，CVS 上調全年獲利，預估全年調整後每股獲利將在 8.40 美元至 8.60 美元之間，而之前的估計為 8.20 美元至 8.40 美元之間。

SoFi(SOFI-US) 早盤上漲 13.42%，至每股 7.27 美元

金融科技公司 SoFi 第二季營收從去年同期的 2.31 億美元增至 3.62 億美元，憂於分析師預估的 3.44 億美元，此外，第二季虧損從去年同期的 1.653 億美元或每股虧 0.48 美元收窄至 9,580 萬美元，合每股虧 0.12 美元，憂於分析師預估的每股虧 0.14 美元。

SoFi 執行長 Anthony Noto 表示，儘管政治、財經與經濟形勢發生變化，但業務仍保持強勁的成長態勢，此外，銀行特許經營權也恰逢其時，經濟效益已開始對公司經營與業績產生正面影響。

今日關鍵經濟數據：

美國 7 月 Markit 服務業 PMI 終值報 47.3，預期 47，前值 47

美國 7 月 Markit 綜合 PMI 終值報 47.7，預期 47.5，前值 52.3

美國 7 月 ISM 非製造業指數報 56.7，預期 53.5，前值 55.3

美國 6 月耐久財訂單月率修正值報 2%，前值 1.9%

美國 6 月工廠訂單月率報 2.0%，預期 1.1%，前值 1.8%

華爾街分析：

高盛集團策略師 Sharon Bell 表示，股票交易並不能反映市場面臨的不利因素，他認為市場有點自滿，沒有充分考慮到風險。

瑞銀集團 (UBS Group AG) 全球財富管理董事總經理 Xi Qiao 表示目前股市很難看到任何有意義的上漲，認為市場交易將喜憂參半，在有確定性之前，市場將保持震蕩。