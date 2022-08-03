Fed激進升息仍未結束 兩鴿派官員打通膨立場堅定

聯準會（Fed）在連續四次會議升息，其中兩次升息 3 碼（75 個基點）後，官員仍表態為遏止通膨堅持升息，即便是鴿派官員也沒有透露要停手的訊號，反而強調得繼續升息，周二（2 日）有兩名鴿派官員暗示，對遏止通膨的態度依然堅決且完全一致。

Fed 鴿派官員、聯邦公開市場委員會（FOMC）2024 年投票委員的舊金山 Fed 銀行總裁戴莉（Mary Daly）表示，Fed「根本沒有」接近完成打擊高通膨的任務。

戴莉認為距離完成降低通膨任務還有一段路要走，現在說完工仍為時過早，她稱：「高通膨已有一段時日，現在斷言 Fed 已經解決問題就太過自信了。因此 Fed 應該要保持升息承諾，直到數據顯示通膨問題已解決為止。」

另外，戴莉對債券價格反映投資人預期 Fed 將在明年上半年轉向降息感到困惑，她預估 Fed 目前將繼續升息，然後在一段時間內保持利率不變。

與此同時，另一位鴿派官員、明年 FOMC 投票委員但同年 1 月將卸任的芝加哥 Fed 銀行總裁伊凡斯（Charles Evans）表示，希望 Fed 能在今年剩下的幾個月放緩升息步伐，預估 9 月的貨幣政策會議上可能升息兩碼（50 個基點）並稱這是一個合理的評估，不過如果通膨在此之前都沒有減弱，升息 3 碼也是可行的。

伊凡斯補充說，如果通膨開始下降，希望在今年剩下的兩次會議，即 11、12 月會議直到明年初都以傳統的步調升息，也就是一次升息 1 碼（25 個基點）。

伊凡斯表示自己傾向只要利率更接近對經濟略有限制性的環境，就讓升息實現一種「平緩的坡度」，如此一來能避免 Fed 落入前期升息速度快，後期又不得不降息的地步。

他預估，Fed 的政策利率有望在今年底達到 3.25%-3.50%，預估聯邦基金利率在明年第二季會達到 3.75%-4% 的高位。

此外，伊凡斯對 9 月升息的預測與明年將有 FOMC 投票權、明尼亞波利斯 Fed 銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 的預測一致，不過卡什卡里認為現在確定 9 月升息幅度仍為時過早，但升息 2 碼對他來說似乎是合理的。