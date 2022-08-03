〈財報〉上季獲利超越預期 CVS調升全年獲利財測

在第 2 財季獲利超過華爾街預期後，CVS Health (CVS-US) 周三 (3 日) 調升今年的獲利前景。

這家醫療保健公司表示，現在預計全年調整後每股獲利將在 8.40 美元至 8.60 美元之間，而之前的估計為 8.20 美元至 8.40 美元之間。

CVS 股價在周三盤前交易中上漲約 3%。

該公司截至 6 月 30 日當季數據與 Refinitiv 對分析師的調查預期相比如下：

●調整後每股獲利 2.40 美元，高於預期的 2.17 美元

●營收 806.4 億美元，高於預期的 763.7 億美元

在未經調整的基礎上，CVS 淨利為 29.5 億美元，合每股 2.23 美元，高於一年前的 27.8 億美元和每股 2.10 美元。營收 806.4 億美元也呈同比成長，高於 2021 年同期的 726.2 億美元。

財報內容涵蓋 CVS 在醫療保健業務的幾個不同部門。它擁有龐大的連鎖藥店、保險公司 Aetna 和藥房福利經理商 CVS Caremark，並藉由其門市內的 MinuteClinics 提供患者護理。

CEO 林奇 (Karen Lynch) 在財報聲明中表示，公司增加更多健康服務的戰略是促進銷售並加深客戶關係，「雖然經濟環境充滿挑戰，但我們差異化的商業模式有助推動本季的強勁業績，所有業務部門的營收均實現顯著成長。」

與去年同期相比，同店銷售額成長 8%，因為客戶購買家用新冠檢測試劑以及咳嗽、感冒和流感藥物。根據 StreetAccount 的一致估計，這個數字遠遠超過下降 0.3% 的預期。

藥房的同店銷售額成長 7.6%。店面同店銷售額成長 9.4%。

在截至 6 月 30 日當季，按 30 天等值計算，與去年同期相比，處理的藥房理賠總額增加 3.9%。與 2021 年同期相比，這是由於咳嗽、感冒和流感季節延長所致。

雖然上季銷售額有所成長，但 CVS 表示，成長被病毒檢測劑和疫苗接種的下降、新學名藥的推出以及藥房報銷壓力部分抵消。