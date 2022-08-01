Fed官員：距離通膨重回2%目標仍遙遠

美國明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 表示，聯準會 (Fed) 正致力於採取必要措施來降低需求，以實現 2% 長期通膨目標，如今該目標仍然遙遠。

卡什卡里周日 (31 日) 表示：「我們致力於降低通膨，我們將進行必要的措施。我們距離回到 2% 的通膨率還有很長的路要走，但這是我們需要達到的目標。」

卡什卡里也表示，通膨持續超出 Fed 的預期非常令人擔憂，生活成本加速上升的情況持續，Fed 正在採行緊急行動，以壓低通膨。

卡什卡里說道，通膨加劇主要是由俄烏戰爭和其他因素使供應鏈中斷所造成，雖然薪資持續增加，但跟不上物價飆升步伐。目前並未出現由薪資推動的物價「自我實現螺旋上升」。

雙線資本公司 (DoubleLine Capital) 執行長岡拉克 (Jeffrey Gundlach) 認為，先前 Fed 委員一致同意將基準利率再調升 75 個基點，意味著 Fed 不再落後形勢，未來將繼續維持鷹派。他認為，鮑爾已恢復市場信譽，而微幅衰退將是金融市場可能出現的最好結果。

知名美國避險基金投資人艾克曼 (Bill Ackman) 上週表示，他預計美國通膨將很快下降，但是不會降至 2% 的水準，除非 Fed 長期且大幅度升息。他也指出，如果 Fed 沒有大幅將利率提高至 4% 或更高的水準，同時維持很長一段時間，通膨率很難回復到 2% 的目標。