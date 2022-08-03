財星全球500強企業 鴻海等9家台企上榜

美國《財星雜誌》(Fortune)2022 全球前 500 大企業榜單揭曉，美國零售巨擘沃爾瑪 (WMT-US) 蟬聯榜首，台灣有 9 家公司上榜，排名最前面的是第 20 名的鴻海 (2317-TW)。

財星雜誌公布最新全球前 500 大企業榜單，沃爾瑪蟬聯榜首，第 2 名是亞馬遜 (AMZN-US)，第 3 到第 5 名都是中國企業，分別是國家電網、中國石油 (601857-CN) 和中國石化 (600028-CN)，在接下來的第 6 到第 10 名分別為沙烏地阿美石油公司、美國蘋果 (AAPL-US)、德國福斯、中國建築集團 (601668-CN) 和美國 CVS Health(CVS-US)。

國人最關心的，莫過於有哪幾家台灣公司上榜，除了前述的第 20 名的鴻海之外，其他還有第 225 名的台積電 (2330-TW)、第 311 名的和碩 (4938-TW)、第 317 名的仁寶 (2324-TW)、第 349 名的廣達 (2382-TW)、第 376 名的國泰金 (2882-TW)、第 440 名的富邦金 (2881-TW)、第 462 名的緯創 (3231-TW)，以及第 475 名的中油等共 9 家公司。

而在整體榜單上，最賺錢公司的前 10 名依序為沙烏地阿美石油公司、蘋果、波克夏海瑟威 (BRK.A-US)、Alphabet(GOOGL-US)、微軟 (MSFT-US)、中國工商銀行 (601398-CN)、摩根大通 (JPM-US)、中國建設銀行 (601939-CN)、Meta Platforms(META-US) 和中國農業銀行 (601288-CN)。

值得一提的是，中國上榜企業的營收，占了上榜企業總營收的 31%，首次超過美國