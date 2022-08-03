〈研華法說〉衝刺智慧節能及跨境電商應用 完善IoT布局

工業大廠研華 (2395-TW) 今 (3) 日法說會中，公布二大新事業，其中，智慧節能事業部 (iEMS) 是以 WISE-IoT 邁向訂閱制經營的重要轉型；而 IoTMart 跨境電商平台則能完善 AIoT 生態體系數位轉型。

研華表示，為迎接下一個十年 AIoT 的高速成長，研華 WISE-IoT 將積極轉型成軟體「低代碼訂閱制」作為發展大戰略，並以 ARR (Annual Recurring Revenue；年度經常性收入) 之商業模式，提升營收來源之穩定度及可預期度，同時發揮核心軟體的優勢支持行業軟體發展，並偕同外部共創夥伴進行行業應用開發。

為全力發展訂閱制業務，同時迎接全球淨零節能大趨勢，研華表示，將擴大投入智慧節能 (iEMS) 事業，推出低代碼 (No Code/ Low Code) 之完整解決方案，滿足企業客戶能耗監控、減碳績效、淨零路徑、節能成本等管理面及廠務面的需求。

目前研華也先在兩岸生產製造中心導入方案，作為智慧能源示範基地外，也針對少數大型指標客戶之客製需求，集結集團資源，在組織上成立 IoT.SENSE 團隊，選擇性承接指標專案，深化與系統整合商之協同及分包合作。

另一方面，疫情造就遠距、零接觸商機蓬勃發展，研華也鎖定零接觸商機，建構 IoTMart 2.0 跨境電商平台，運用數位平台及精準行銷引領銷售全數位化轉型。憑藉物聯網技術優勢，研華高度連結線上線下平台、全球發貨倉及後台系統，從下單至出貨無縫接軌，提升客戶購買體驗。

研華表示，面對未來跨境電商的龐大商機，將深化與區域分公司協同經營、拓展潛在新客戶，未來更將進一步朝工業數位商品平台及服務租賃提供商惟目標，與共創夥伴偕同銷售、擴大綜效，一同加速完善 AIoT 生態系的發展。

現階段研華計畫在台灣桃園、美國伊利諾州及中國大陸昆山廠區建立 IoTMart Door-to-Door 配送中心，形成配銷競爭力與普及型商品快速達交服務。