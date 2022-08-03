布拉德：Fed較70年代更具公信力 可在避免衰退情況下抑制通膨

聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 周二 (2 日) 表示，即使央行需要繼續升息來壓制通膨，他仍相信美國可以避免經濟衰退，因為當代央行已較 70 年代、80 年代初期更具公信力。

布拉德出席紐約大學舉辦的一次活動時表示，他認為第二季通膨比他所料想的還要更高，這代表基準利率可能需要比之前所說的還要更高一些。

他預估，到了 2022 年底，聯邦基金利率可能會升到 3.75-4% 區間。在今年四度升息後，目前聯邦基金利率落在 2.25-2.5%。

儘管如此，布拉德認為 Fed 在打擊通膨方面的公信力，將有助於避免經濟困境。

他說：「因當代央行相較於 1970 年代擁有更高的公信力，聯準會和歐洲央行都能以有序的方式降低通膨，並實現軟著陸。」

布拉德提到長期通膨預期，稱金融市場也相信 Fed 能夠壓低通膨。他說：「目前中長期通膨預期低於短期通膨預期，這顯示市場目前預料通膨將在未來幾季和幾年內獲得控制。」

周二發表談話的其他 Fed 官員也重申對抗通膨的承諾。舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 表示，Fed 在實現通膨目標方面還有很長一段路要走，芝加哥聯準銀行總裁伊凡斯 (Charles Evans) 和克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 也相繼發表鷹派談話。