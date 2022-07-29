〈財報〉英特爾Q2遠遜預期並下修全年展望 盤後慘崩逾10%

由於資料中心晶片需求降溫與 PC 出貨量大幅下滑，英特爾周四 (28 日) 美股盤後公布的第二季財報、本季財測雙雙遜於預期，該公司並下修全年營收和獲利展望。不過，隨著客戶去化庫存，執行長季辛格 (Pat Gelsinger) 預料公司業績將於本季觸底。

英特爾 (INTC-US) 周四收盤下跌 1.17% 至每股 39.71 美元，業績表現與財測遜色，一度拖累盤後股價挫逾 10%，截稿前跌幅稍微收斂至 8.5%。該股今年迄今已跌約 25%。

FY 2022 Q3 財測 (Non-GAAP) v.s. Refinitiv 分析師共識預期

營收：150-160 億美元 v.s. 186.2 億美元

毛利率：46.5%

EPS：35 美分 v.s. 86 美分

全年財測 (Non-GAAP) v.s. Refinitiv 共識預期

營收：650-680 億美元 v.s. 734.4 億美元

毛利率：49%

EPS：2.30 美元 v.s. 3.42 美元

資本支出：230 億美元

季辛格表示，經濟活動快速放緩是導致公司業績未達預期的主要原因，部分也反映自身在產品設計、出貨延遲等問題，但他承諾，在他上任之後開發的新產品會按時到貨。

季辛格也說，目前訂單水平低於終端市場晶片採購量，這代表訂單將隨著去化庫存出現反彈。他說：「過去十年從未見過這種水準的庫存調整，我們深信公司業績將在本季觸底。」

英特爾財務長辛瑟 (David Zinsner) 認同公司正處於底部的說法，且看好第四季的漲價效益和季節性需求改善，使毛利率恢復至 51-53% 左右。

Q2(截至 7 月 2 日止) 財報關鍵數據 (Non-GAAP) v.s. Refinitiv 共識預期

營收：153 億美元 (年減 22%) v.s. 179.2 億美元

毛利率：44.8%，去年同期為 59.8%

淨利：12 億美元 (年減 79%)

EPS：29 美分 (年減 79%) v.s. 70 美分

營收按業務分拆 v.s. StreetAccount 共識預期

客戶端運算事業 (CCG)：77 億美元 (年減 25%) v.s. 88.9 億美元

資料中心和人工智慧事業 (DCAI)：46 億美元 (年減 16%) v.s. 61.9 億美元

網絡和邊緣事業 (NEX)：23 億美元 (年增 11%) v.s. 22.7 億美元

加速運算系統和繪圖事業 (AXG)：1.86 億美元 (年增 5%)

自動駕駛事業 Mobileye：4.6 億美元 (年增 41%)

晶圓代工服務 (IFS)：1.22 億美元 (年減 54%)

英特爾整體營收連七季下滑。其中，包含 PC 晶片在內的客戶端運算事業營收在 Q2 為 77 億美元，年減 25%。英特爾先前表示，消費和教育市場的 PC 需求疲軟，且較高的單位成本拖累部門營業利益。

成立不久的資料中心和人工智慧事業在 Q2 營收為 46 億美元，較去年同期下滑 16%。該部門的商品範疇含伺服器晶片、加速器、記憶體和 FPGA，競爭壓力是拖累營收下滑的原因之一。季辛格表示，公司預期今年該部門業務增長速度將低於整體伺服器市場。

季辛格還在電話會議上宣布，計劃今年稍晚推動自駕部門 Mobileye 的首次公開發行 (IPO)，具體時間取決於市場狀況。

辛瑟則表示，考量到經濟狀況，英特爾將放慢招聘步伐，預期本會計年度的資本支出為 230 億美元，低於先前預測的 270 億美元。