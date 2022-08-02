美國6月JOLTs職位空缺數降至1070萬個 創去年9月以來新低

美國勞工部周二（2 日）發布 JOLTs 調查報告，6 月職位空缺數降至 1,069.8 萬個，遠低於市場預期的 1,100 萬個，降至去年 9 月以來新低，表明在經濟壓力不斷擴大的情況下，勞動力市場吃緊程度有所緩解，可能會減輕聯準會（Fed）繼續大幅升息的壓力。

美國 6 月 JOLTs 職位空缺數降至 1070 萬個，創去年 9 月以來新低。(圖：Zerohedge)

根據數據，6 月 JOLTs 職位空缺數從 5 月上修後的 1,130 萬個降至 1,069.8 萬個，約 60.5 萬個職位空缺數降幅為 2020 年 4 月以來最大。

海軍聯邦信用合作社（Navy Federal Credit Union）的企業分析師 Robert Frick 在報告中寫道：「職位空缺數減少可能意味著，隨經濟放緩，膨脹的持位空缺泡沫正在被吹散，而非對工人需求下降。」

儘管 6 月職位空缺數出現下滑，但由於對工人的需求遠遠超過供給，該數字仍居高不下。同時這也導致勞動力成本上升，不過對多數美國民眾來說，薪資成長尚未達到通膨水準。

就業市場一直是美國經濟的一個亮點，否則隨 Fed 大舉升息，美國經濟將是去動力甚至走向衰退。另外由於經濟形勢不明，加拿大電商 Shopify(SHOP-US)與亞馬遜 (AMZN-US) 等公司紛紛裁員或凍結招聘，部分強勁勢頭開始消退。

即便如此，雇主仍表示難以吸引與留住員工。美國 7 月非農報告將於周五（5 日）公布，市場預估 7 月新增非農就業人數約 25 萬人，失業率維持在 50 年低點附近。