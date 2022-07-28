Fed升息3碼後股市反彈 大摩：這是一個陷阱

美國聯準會 (Fed) 在最新的會議中宣布升息 3 碼，美股出現反彈。不過，摩根士丹利仍然呼籲投資人不要急著將資金投入股市，並稱之為「陷阱」。

大摩美股首席策略師兼投資長 Mike Wilson 表示，華爾街認為升息速度可能較預期更快放緩的想法，是不成熟的想法，也有問題。

Wilson 說道，一旦 Fed 停止升息，直到經濟衰退開始前，市場總會出現反彈。但是，這次 Fed 結束升息和經濟衰退之間，時間上可能不會差太久，這將會是一個陷阱。

Wilson 認為，目前最緊迫的問題，是經濟放緩以及 Fed 過度緊縮對企業盈利和財報帶來的影響。「有鑒於成長訊號一直是負面的，市場比想像的要堅強一些。但即使是債券市場現在也已經開始接受事實，即 Fed 的行動可能會走得更遠，將我們推入衰退。」Wilson 說道。

Wilson 對標準普爾 500 指數的年底目標價預估為 3,900 點，是華爾街預測中最低的目標價之一，意味著該指數較週三收盤價還有 3% 下跌空間，並較 1 月份的收盤高點下跌 19%。

Wilson 指出：「我們正在接近尾聲了。我的意思是這個熊市已持續一段時間，但我們還需要迎接最後一波，我不認為 6 月低點已是最後一波。」Wilson 認為，在經濟衰退的情況下，標準普爾 500 指數今年最糟還可能會跌至 3,000 點。