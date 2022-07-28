鮑爾發言讓股市大漲 Fed前官員和觀察家：別誤判了 利率會升更高

美國聯準會 (Fed) 周三 (27 日) 再度升息 3 碼 (75 個基點)，且不排除再次大幅升息，但投資人卻從主席鮑爾談話中嗅到放慢升息步調的可能性，激勵股市大漲。對此 Fed 前任官員和一些觀察家都表示，投資人誤判鮑爾發言、也低估其對抗通膨的決心，Fed 仍可能把利率升到超過市場預期的水準。

鮑爾在會後記者會中重申 6 月的利率點陣圖是政策緊縮的「最佳」指引，代表聯邦資金利率到年底前還會升 4 碼、至約 3.25-3.50%，明年再升 2 碼。

紐約聯準銀行總裁杜雷 (Bill Dudley) 說，上述看法比市場定價高一些，「鮑爾談話中有三、四次提到 6 月經濟預測，代表 Fed 認為應該比市場今日預期的再多做一些。」

由於經濟前景充滿不確定性，鮑爾會後表示，將下來將以逐次會議為基礎做決策，並視每次會議期間的經濟數據而定，不會再對利率動向提供「明確指引」。他也坦承，從 Fed 觀察的數據，升息不乏可能在未來某個時間點放緩。

美股在記者會期間一直到收盤都保持大漲，杜雷認為這只是會議結束後市場「鬆一口氣」的表現。但他警告，市場上漲空間已經「非常有限」，Fed 需要緊縮金融情勢，才能達到消除就業市場閒置和壓制通膨這兩大目標。

一些觀察家也指出，Fed 首要任務仍視抑制通膨，就算會讓就業市場付出代價也在所不惜。

Renaissance Macro 研究公司美國經濟研究部門主管 Neil Dutta 說：「市場先漲再說，之後才開始提問。我不認為通膨會下降到足以降息的水準。鮑爾一再表示經濟需要降溫才能達成目標，光靠溫和的衰退可能無法達標，Fed 需要做得更多。」

Piper Sandler 的 Roberto Perli 和 Benson Durham 表示，決策會議後，股市大漲、短期利率升得比長期利率多，都是市場對降息利率升高或降息時間點提前的典型反應，但從鮑爾的談話來看，「這一點都不像態度轉鴿的 Fed 主席會說的話」。

杜雷認為，聯邦資金利率最終高點很可能接近 4%。NatWest Markets 也說，從記者會內容可以推斷，Fed 成員對今年聯邦資金利率中值的看法可能更高。